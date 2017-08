De bloedluis is nog niet zo makkelijk te bestrijden

Tenslotte is zo'n druppel benzine ook niet binnen een half uurtje verdampt of afgebroken. In het recente geval van het kippenschandaal ('eiergate') heet de benzine fipronil, wat een gifsoort is die sinds kort onder zeer strenge normen valt omdat hij niet alleen hinderlijke vlooien, luizen en mijten doodt, maar ook nuttige bijen. En die bijen hebben het de laatste jaren toch al zo zwaar met de helaas nog steeds toegepaste neonicotinoïden.

Bij eiergate gaat het om de bestrijding van bloedluizen. Daar heb je weer zo'n dierennaam: net zomin een nijlpaard en een zeepaardje paarden zijn, en walvissen noch inktvissen vissen, is een bloedluis een luis. De schaamluis is een luis, en de hoofdluis ook, en met enige flexibiliteit mag je van mij ook bladluizen wel luizen noemen ook al hebben ze niks met platjes van doen. Het zijn wel allemaal sappenzuigende kleine insecten. Een bloedluis is echter geen insect maar een mijt, een spin-achtig diertje dat in het volwassen stadium geen zes maar acht pootjes heeft. Het beestje, Dermanyssus gallinae ofwel de kippenvelprikker, zou dus eigenlijk bloedmijt moeten heten. Wat bloedluizen wel met echte luizen gemeen hebben, is de behoefte aan bloed.

De oplossing

Het zijn uiterst hinderlijke wezentjes, en een van die zeldzame diersoorten waarvan je vermoed dat de wereld best zonder kan. De bloedzuigende mijtjes verstoppen zich overdag in kiertjes en spleetjes van het kippenhok, om 's avonds en 's nachts tevoorschijn te komen om een maaltje bloed te scoren. Wat dat gedrag betreft lijken ze wel wat op de beruchte bedwantsen die hotelgasten in onder andere New York tot wanhoop drijven. In het geval van de kippen kunnen er wel een paar honderd bloedluizen per kip toeslaan, met hevige jeuk en bloedarmoede, en in een extreme gevallen zelfs de dood, tot gevolg.

Een bloed­luis­aan­val kun je het beste vergelijken met zo'n honderdvijftig steekmuggen die u gedurende uw nachtrust belagen

Ik las ergens dat je een bloedluisaanval het beste kunt vergelijken met zo'n honderdvijftig steekmuggen die u gedurende uw nachtrust belagen. Persoonlijk vind ik één mug al te veel van het goede. Maar je zult dus maar een kip zijn, met tienduizenden soortgenoten in een warme, vochtige ruimte die meer op een Mexicaanse gevangenis lijkt dan op het milieu waarin de kip van nature thuishoort. En dan 's nachts ook nog worden geteisterd door horden bloedzuigende mijten.

De bestrijding is lastig, want een bio-industriële kippenfarm is voor gevogelte niet de meest geschikte habitat, maar voor bloedluizen is die dat zeker wel: lekker warm, voldoende verstopplekjes en een ruimhartige overvloed aan leeg te zuigen pluimvee.

Zo beschouwd maken we dus zelf het probleem en is de industriële agri-business een slang die zichzelf in de staart bijt. De oplossing is een politieke keus omtrent de bio-industrie, want een grote concentratie potentiële slachtoffers werkt altijd in het voordeel van parasieten en ziektekiemen. Een kipje minder zou geen kwaad kunnen.