De binnenvaart groeit, maar de opbrengst niet

Profiteren van de economische groei: bijna iedere sector doet het. Beurzen staan boven het punt van voor de crisis en veel bedrijven zetten de afgelopen jaren meer om dan tien jaar geleden. Maar het geldt niet voor de binnenvaart. Ja, de hoeveelheid vracht die binnenvaartschepen transporteren stijgt, maar de omzet in de sector ligt zo’n 10 procent lager dan in 2008.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS dinsdag presenteerde en uit ramingen opgevraagd bij ING. Binnenvaartschepen vervoerden in 2017 ruim 368 miljoen ton goederen, een procentje meer dan vorig jaar en bijna 8 procent meer dan in 2008. Toch verdienden Nederlandse binnenvaartschippers gezamenlijk ‘slechts’ 2,8 miljard euro, zo’n 300 miljoen euro minder dan in datzelfde 2008.

Overcapaciteit “Het blijft een moeilijke markt”, zegt ING-econoom Rico Luman. “De prijzen in de Nederlandse binnenvaart zijn nog niet hersteld. Dat is deels te verklaren door de forse groei van de vloot tussen 2007 en 2011. Hierdoor is er nog steeds overcapaciteit van laadruimte en dat leidt tot een lagere prijs. Daarnaast had de binnenvaart begin vorig jaar te maken met laag water waardoor schepen minder vracht konden vervoeren.” Volgens Luman is ook de zogeheten congestie, ook wel filevorming, in de Rotterdamse haven nog niet opgelost. “De capaciteit van sommige zeeschepen is tegenwoordig meer dan 20.000 containers. De haven heeft moeite met de piek die er ontstaat bij aankomst van zo’n schip, wat tot problemen voor de binnenvaart leidt. Zeeschepen krijgen vaak voorrang.” Binnenvaartschipper Rein Schut pendelt met zijn containerschip Martinique tussen de havens van Rotterdam en Hengelo. Hij zegt de drukte in Rotterdam goed te kunnen merken. “Vijf jaar geleden kon ik twee keer per week op en neer tussen Rotterdam en Hengelo, nu moet ik blij zijn als ik één rondreis per week haal.” Dit jaar verwachten we dat de con­tai­ner­han­del met 10 à 12 procent zal groeien Martijn Pols, woordvoerder Havenbedrijf

Vrachtwagens Vorig najaar ontstond er zelfs ruzie in de haven. EvoFenedex, de brancheorganisatie van verladers en exporteurs, waarschuwde dat bedrijven vaker gebruik zullen maken van vrachtwagens als de problemen niet opgelost werden. Daarmee raakte de vereniging een gevoelige snaar: sinds de komst van de Tweede Maasvlakte is het doel meer vracht vanuit Rotterdam via het water en spoor te transporteren. In 2030 mag maximaal 35 procent van de containers via de weg vervoerd worden. In 2015 was dat nog ruim 46 procent volgens cijfers van het Havenbedrijf. Om de gemoederen te sussen organiseerde havendirecteur Allard Castelein topoverleg tussen twintig organisaties uit de containerketen. Alle neuzen moesten dezelfde kant op wijzen. Het Havenbedrijf stelde 3 miljoen euro beschikbaar om op korte termijn een vermindering van de wachttijd te realiseren. Maar volgens schipper Schut moet de infrastructuur, zowel in de haven als digitaal, fors verbeterd worden.