De BinckBank Tour zit elke dag vol verrassingen

Wat de wedstrijd van de sprinters had moeten zijn, is na vijf etappes getransformeerd in een koers voor ambitieuze aanvallers. De BinckBank Tour levert elke dag een verrassende etappewinnaar op.

Zo ook vandaag, toen de Deen Magnus Cort Nielsen in Lanaken het aanstormende peloton met daarin de sprintelite verschalkte. De Nederlandse belofte die afgelopen week ook al opviel door mee te zitten in een aanval, Julius van den Berg, werd tweede. Vlak achter hen finishte het peloton dat zich opnieuw had verrekend in de voorsprong van de vluchters.

De etappe donderdag in wat de grootste meerdaagse koers is in België en Nederland, draaide ook al uit op een blamage voor de sprintersploegen als je het zo mag omschrijven. Toen was het de Belg Jasper Stuyven die in de slotmeters de sprinters een hak zette.

Vandaag kreeg een kwartet waaronder voorgenoemde coureurs meer dan vier minuten voorsprong tussen startplaats Sint-Pieter Leeuw bij Brussel en Lanaken, net boven Maastricht. Daarmee bleven de vluchters op schootsafstand van het peloton. Die marge bleef heel lang stabiel tot de voorsprong in de finale slonk na aandringen van het peloton.

Tijdsverschillen

Opnieuw echter maakten de sprintersploegen een misrekening. Tot groot ongeloof van de winnaar Cort Nielsen zelf: “Het is ongelooflijk dat wij de kloof konden behouden. Zeker omdat de sprintersploegen gebrand waren op revanche na de voorbije dagen. Daarom hebben we in het begin wat trager gereden. Ik heb het beste voor het laatste kunnen bewaren, en toen we aan de ronden in Lanaken begonnen en het peloton niet dichterbij leek te komen, wist ik dat we een kans maakten. Gisteren bengelde ik nog achteraan, vandaag win ik de etappe. Ongehoord.”

In het algemeen klassement verandert er nauwelijks iets. De Sloveen Matej Mohoric houdt de leiding. De best geplaatste Nederlander is de verrassende winnaar van de derde rit Taco van der Hoorn van het bescheiden Roompot.

Of Mohoric zondag in Geraardsbergen de afwezige Tom Dumoulin als eindwinnaar opvolgt, is nog de vraag.

De ritten van zaterdag en zondag gaan over geaccidenteerd terrein, eerst door Nederlands Limburg en vervolgens door de Vlaamse Ardennen. Bovendien zijn de tijdsverschillen dermate gering tussen de eerste dertig renners dat de rangschikking in het klassement snel op zijn kop kan worden gezet.