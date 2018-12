Vooral kwetsbare groepen als ouderen, alleenstaande moeders en mensen met een laag inkomen lijden onder het uitblijven van hulp. Ze leven nog steeds onder plastic. De bewoners van Sint Maarten zien niets van de beloofde steun uit Nederland.

De Rekenkamer schetst in een uiterst kritisch rapport vandaag een moeilijk dilemma. Omdat op het getroffen eiland lange tijd de corruptie welig tierde en er sprake was van incompetent bestuur, koppelde Nederland de hulpgelden aan strenge voorwaarden. Die gingen niet direct naar de overheid, maar naar een trustfonds van de Wereldbank. Dat hanteert echter zulke strenge spelregels, dat de wederopbouw helemaal niet van de grond komt. Daarnaast moeten in deze constructie Nederland én Sint Maarten alle projecten goedkeuren. Staatssecretaris Knops (BZK) wilde daarmee een groot politie draagvlak bereiken, maar in de praktijk werkt de constructie uiterst vertragend.

Naast de strenge regels, vormen ook het gebrek aan expertise en het tekort aan bekwaam personeel grote obstakels

“Een consequentie van de nadruk op zorgvuldigheid is dat er op dit moment nog vooral geld is besteed aan voorbereidende werkzaamheden”, aldus de Rekenkamer. De hulpoperatie wordt blijft hiermee vooral een boekhoudkundige exercitie. “Er is nog nauwelijks geld daadwerkelijk besteed, waardoor inwoners van Sint-Maarten een jaar na de ramp nog weinig zien aan concrete resultaten, zoals herstel van huizen, andere gebouwen en infrastructuur.”

Grote obstakels De zware orkaan Irma trof in september 2017 Sint-Maarten en beschadigde 90 procent van de bebouwing op het eiland. De schade wordt op 1,9 miljard euro geschat. Hulporganisaties en defensie deelden in de eerste weken wel water, voedsel en plastic uit in kader van noodhulp, maar daarna werd het stil. De daadwerkelijke opbouw en versteviging van gebouwen bleef uit. Ook liggen de herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening en wateropslag op dit moment stil. Dit is volgens de Rekenkamer een gevolg van de eis dat het nutsbedrijf de werkzaamheden eerst openbaar moet aanbesteden. Maar dat is een procedure die het zwakke nutsbedrijf helemaal niet aankan. Naast de strenge regels die door Nederland zijn opgelegd, vormen ook het gebrek aan expertise en het tekort aan bekwaam personeel grote obstakels voor een snelle wederopbouw. Sint-Maarten zoekt daarom extra ambtelijke armslag, eventueel ook vanuit Nederland en de Wereldbank. Twee projecten zijn wel vlot op gang gekomen: de financiële bijdrage via de Wereldbank aan een nieuw ziekenhuis en aan een programma voor bijscholing en inkomenssteun van inwoners op Sint-Maarten. Maar daarvoor lag al een uitgewerkt plan klaar vóórdat Nederland de Wereldbank bij de wederopbouw van het eiland betrok. Deze projecten werpen hierdoor nu eerder hun vruchten af.

