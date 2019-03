De bewoners van Beira zijn op zoek naar rijst in het regenwater

Abren Lorenzo (34) heeft een zak met vijftien kilo rijst op zijn hoofd. Hij komt uit het kniehoge regenwater rond een lege en beschadigde loods in de Mozambikaanse stad Beira lopen. Een paar uur lang heeft hij er in het maar niet wegzakkende regenwater staan zeven, alsof hij een goudzoeker is, op zoek naar rijst die gisteren bij de plundering van de opslaghal is gemorst. “Ik heb honger”, zegt hij. “En dit is voor mij de enige manier om iets te eten te vinden.”

Beira werd afgelopen weekend getroffen door cycloon Idai. Daardoor zijn de aanvoerwegen naar de havenstad onbegaanbaar geworden en moet de bevolking het doen met voedselvoorraden die al in de stad lagen opgeslagen. In de chaos na de storm begonnen inwoners uit de armste wijken die voedseldepots leeg te halen. Veelal simpelweg uit honger en wanhoop.

Toch oogt het leven op straat opvallend rustig. De massa’s geknakte bomen langs de weg, de van huizen afgeblazen daken en de ingestorte muren zijn zichtbare littekens van de storm, maar de grootste problemen liggen binnen, in de winkels. “De prijzen zijn verdubbeld”, klaagt Chimwe Somate (38). Hij geeft toe dat hij deelnam aan de plunderingen. “Wat moet ik anders?” Dat hij nu niet hoeft te zeven in het water, komt doordat hij vijf kilo rijst wist te stelen.

Bewaking

Inmiddels bewaakt de politie de nog volle voedseldepots. Voor dat van rijstproducent ETG staan desondanks zo’n honderd mensen te wachten op hun kans. “We hebben niets meer”, zegt Palmira Lagerda (42). “Mijn huis is verwoest. Ik heb geen geld. Van de overheid kregen we gisteren wel wat rijst, maar niet genoeg.” Ze vertelt dat ze net van de begrafenis van haar kleindochter komt. Die werd bedolven onder een omwaaiende muur.

Toch had de ramp in de stad Beira nóg veel erger kunnen uitpakken. In de stad berokkende vooral de wind veel schade. Maar het regende er veel minder dan in het omringende gebied, waardoor de stad niet is getroffen door grote overstromingen. Hoeveel doden er in Beira zijn gevallen, weet niemand precies. Maar duidelijk is dat vooral buiten de stad, waar de rivieren ver buiten hun oevers zijn getreden, de slachtofferaantallen echt schrikbarend zijn.

Voor Lorenzo zijn de problemen in de stad al dramatisch genoeg. Hij loopt met zijn zak uit het water opgeviste rijst langs een rij omgewaaide elektriciteitspalen naar huis – of wat daarvan over is. “Ik heb geen dak meer boven mijn hoofd, nauwelijks te eten en geen elektriciteit.”