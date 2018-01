De beste twee tennissters van de wereld wonnen nog nooit een Grand Slam

Het vrouwentennis krijgt er een nieuwe grandslamkampioene bij. Simona Halep en Caroline Wozniacki, de finalisten op de Australian Open, voeren weliswaar de mondiale ranglijst aan, maar zij wonnen nog nooit een van de vier Majors. Morgen komt er in de Rod Laver Arena op Melbourne Park voor een van beiden een einde aan de hunkering naar succes op het hoogste niveau.

Het is de tweede keer op rij dat een grandslamtoernooi een vrouwenfinale krijgt met twee speelsters die nog geen Major-titel op zak hebben. In september stonden Sloane Stephens en Madison Keys in de eindstrijd van de US Open. En met Halep en Jelena Ostapenko was dat in juni van het vorig jaar ook al het geval geweest in de finale van Roland Garros.

Halep, de Roemeense nummer een van de wereld, en Wozniacki, de Deense die in het begin van dit decennium de ranglijst 67 weken aanvoerde, stonden allebei al twee keer eerder in een grandslamfinale. Wozniacki (27) al in 2009 toen zij in de eindstrijd van de US Open verloor van Kim Clijsters. Gisteren versloeg ze Clijsters' landgenote Elise Mertens met 6-3 en 7-6 (2).

Vijf jaar later moest Wozniacki de winst in de US Openfinale laten aan Serena Williams. Het bereiken van de eindstrijd in New York was destijds al een overwinning op zichzelf. Eerder dat jaar kwam haar relatie met de Ierse golfer Rory McIlroy tot een abrupt einde. Terwijl de uitnodigingen voor de bruiloft al waren verstuurd maakte McIlroy telefonisch een einde aan de relatie.

Halep tijdens de halve finale tegen de Duitse Angelique Kerber die ze met moeite wist te winnen.

Na een paar sportief mindere jaren - vanwege een enkelblessure zakte ze in 2016 naar de 74ste plaats op de wereldranglijst - is Wozniacki terug aan de top. In 2017 verloor ze weliswaar zes finales, maar triomfeerde ze wel in de WTA Tour Finals. In de groepsfase was Wozniacki, die sinds kort een gelukkig koppel vormt met de Amerikaanse basketballer David Lee, met 6-2 en 6-0 te sterk voor Halep.

Wozniacki mag zich weer nummer een van de wereld noemen als ze morgen Halep opnieuw verslaat. Die hitnotering is echter van ondergeschikt belang voor de Scandinavische met Pools bloed. Ze heeft haar zinnen gezet op de winnaarsbokaal. Wozniacki is de enige speelster met meer dan 25 WTA-titels (27) die nimmer het genoegen smaakte een grandslamtoernooi te winnen.

"Ik had al thuis kunnen zijn", memoreerde Wozniacki aan de partij uit de tweede ronde tegen Jana Fett, waarin ze in de vijfde set met 5-1 achterstond en twee matchpoints tegenkreeg. Een ronde later versloeg ze Kiki Bertens en gisteren maakte ze een einde aan de opmars van Mertens. De Vlaamse surprise kreeg bij 5-6 twee setpoints, maar Wozniacki sloeg in de tiebreak toe.

Ook Halep (26) liep op Melbourne Park al een aantal keren langs de rand van de afgrond. In de eerste ronde liep de speelster uit Constanta een enkelblessure op en twee ronden later overleefde ze drie matchpoints tegen Lauren Davis. Ook gisteren was ze tegen Angelique Kerber twee keer een punt verrwijderd van uitschakeling. Toch sleepte ze de partij naar zich toe: 6-3, 4-6 en 9-7.

Halep was trots op de vechtlust die ze had getoond tegen Kerber, de Duitse Australian Openwinnares van 2016. Evenals voor Wozniacki geldt nu voor haar 'drie keer scheepsrecht' na haar eerdere nederlagen in de eindstrijd op Roland Garros tegen Maria Sjarapova (2014) en Ostapenko (2017). "Het kan alle kanten opgaan", zei Halep over de finale. Omdat ze al jaren werkt met de Australische coach Darren Cahill heeft ze misschien de gunfactor van het publiek.

Caroline Wozniacki in de halve finale tegen Elise Mertens. © REUTERS