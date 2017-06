De Belastingdienst wil geld zien van Buurtzorg

In het jaarverslag dat de organisatie van Jos de Blok vorige week publiceerde, staat dat Buurtzorg inmiddels rekening houdt met een naheffing van 6,5 miljoen euro vennootschapsbelasting. Dat is opmerkelijk, want doorgaans zijn zorginstellingen hiervan vrijgesteld. Ze moeten dan wel minstens 90 procent van hun werk kunnen toeschrijven aan zorg.

De discussie met de fiscus loopt al vanaf de oprichting in 2009, het begin van de periode waarin Buurtzorg naam maakte met ‘zelfsturende teams’ voor thuiszorg en met zo min mogelijk bureaucratie voor de cliënt.

Buurtzorg, dat gisteren niet bereikbaar was voor commentaar, zegt in het jaarverslag dat de discussie met de Belastingdienst nog niet is afgerond. De aanslag zou nog een ‘tijdelijk’ standpunt van de fiscus zijn. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is wel 6,5 miljoen euro gereserveerd voor een naheffing van vennootschapsbelasting.

Vernieuwing

Oprichter De Blok is een veelgevraagd spreker over vernieuwing in de zorg en ook in het buitenland laat hij regelmatig zijn nieuwe concept zien. Of juist deze activiteiten door de Belastingdienst worden aangemerkt als commercieel, is niet duidelijk.

Vorig jaar, toen bleek dat de Belastingdienst onderzoek deed naar Buurtzorg zei de controller in het vakblad Zorgvisie dat het ging om het online-systeem ‘Buurtzorgweb’ van de organisatie. Het intellectueel eigendom zou berusten bij Buurtzorg, dat voor de software betaalde aan het bedrijf dat die leverde. Er zou discussie zijn met de Belastingdienst over die betalingen.

De omzet van Buurtzorg steeg vorig jaar tot ruim 362 miljoen euro. Dat is 50 miljoen meer dan in 2015. Die groei ontstond doordat Buurtzorg steeds meer cliënten krijgt. Het personeel dat daarvoor werd aangetrokken, kostte de organisatie flink meer geld. Daardoor sloeg het bedrijfsresultaat om van 11 miljoen euro positief in 2015, tot 4 miljoen negatief vorig jaar. Buurtzorg nam vorig jaar veel thuiszorgmedewerkers over van de failliete concurrent TSN.

Buurtzorg heeft de activiteiten uitgebouwd en zint nu ook op deelname aan een nieuwe zorgverzekeraar. Sommige concurrenten vinden dat de organisatie van De Blok ten onrechte het beeld schetst dat zij als enige efficiënt werkt, omdat Buurtzorg ‘moeilijke’ patiënten zou weren. Buurtzorg bestrijdt dat.

Lees ook het interview met Buurtzorg-directeur Jos de Blok: Betere zorg zonder strategische fratsen