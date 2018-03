De belangrijkste taak van basketbalgoeroe Van Veen is huiswerk maken

Meindert van Veen heeft het ook gehoord en hij kan er wel om lachen. Dat hij het meesterbrein zou zijn achter het succes van Donar, de Groningse basketbalclub die op de drempel staat van de halve finale van de Europe Cup. "Ik vind het leuk om te horen en mijn ego wordt er enorm door gestreeld", zegt de 67-jarige basketbalgoeroe met een glimlach onder zijn grijze snor. "Ik denk alleen dat het niet zo is, ik zie het niet als mijn succes."

Lees verder na de advertentie

Van Veen werd vorig jaar door Donar-coach Erik Braal gevraagd om te assisteren bij de Europese wedstrijden. Dat pakte goed uit en de man die bijna zijn hele leven als coach in het basketbal heeft gewerkt bleef hangen in Groningen. Dit seizoen is hij 'onderdeel van een succesvolle combinatie'. Vanavond kan Donar zich ten koste van Mornar Bar uit Montenegro plaatsten bij de laatste vier van de Europe Cup.

"Natuurlijk draag ik een steentje bij", zegt Van Veen in Martiniplaza, dat vanavond met 4350 toeschouwers weer tot de laatste stoel is bezet. "Erik is de hoofdcoach en het is zijn taak om mensen om zich heen te zoeken die het team kunnen helpen. Ik heb de wedstrijd van Mornar Bar tegen Rode Ster gedownload en samen met Erik beslissen we hoe we het tactisch gaan aanpakken."

Ik ben iemand die heel erg coacht op het voorkomen van fouten en Erik is veel meer bezig met de volgende actie

Het maken van huiswerk ziet Van Veen als zijn belangrijkste taak. Hij struint het internet af naar informatie over tegenstanders. Komende zomer mag hij weer coachen als hij in dienst van de basketbalbond met de meisjes onder achttien jaar naar het EK gaat. "Dan heb ik assistenten die het werk doen dat ik nu bij Donar doe. Als er een van hen tijdens een wedstrijd twee leuke opmerkingen maakt ben ik al blij."

In tegenstelling tot Braal, die soms uiterlijk onbewogen langs de kant kan staan, is Van Veen een aanwezige coach. Dat zit in zijn natuur, zegt hij, zo is hij altijd geweest. "Ik zou ook een aantal dingen anders doen dan Erik." Hij haalt een klein voorbeeld aan. "Ik kijk altijd naar wie goed in de wedstrijd zitten. Die gaan de tweede helft spelen. Erik begint de tweede helft altijd gewoon weer met zijn startende vijf."

Dat Braal en hij soms verschillende visies op het spel hebben, is volgens Van Veen alleen maar goed. Zo vullen zij elkaar aan. "Als je alle twee hetzelfde bent als coach kun je net zo goed een spiegel huren", zegt Van Veen, die nog niet weet of hij ook volgend seizoen in dienst is bij Donar. "Die ziet precies hetzelfde en daar heb je helemaal niks aan. Ik ben iemand die heel erg coacht op het voorkomen van fouten en Erik is veel meer bezig met de volgende actie."

Donar moet vanavond in eigen hal een achterstand van zes punten goedmaken, opgelopen vorige week in Montenegro. Geen onmogelijke opgave, denkt Van Veen. "We hebben daar een enorme kans laten liggen om te winnen. Het verwachtingspatroon wordt steeds groter en spelers willen zich waarmaken. Ze moeten leren omgaan met het succes dat we hebben."