De bedrijfsarts is steeds vaker een niet-gespecialiseerde basisarts, en dat gaat niet altijd goed

De tekorten aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zijn al jarenlang groot. De cliënten merken dat vaak niet eens. Ze zien de assistent aan voor arts, of denken dat elke arts die ze tegenkomen gespecialiseerd is. Dat overkwam ook mevrouw Overbeeke uit Oud-Beijerland. In 2012 ontstond er een probleem op de werkvloer, waardoor deze verpleegkundige thuis kwam te zitten en een bezoek aan de bedrijfsarts volgde.

“Pas na ruim twee jaar ontdekte ik dat de bedrijfsarts helemaal geen bedrijfsarts was maar een basisarts.” Tot haar teleurstelling maakte die basisarts ook nog medische fouten, vertelt ze, en ze diende een klacht in. Vanwege haar privacy wil Overbeeke de fouten niet in de krant. Wrang is dat Overbeeke bij het UWV ook niet werd gezien door een verzekeringsarts, maar door een basisarts.

Werknemers komen er vaak pas laat achter dat ze nooit een bedrijfsarts hebben gezien

Na afronding van een studie geneeskunde en na het behalen van alle co-schappen kan iemand zich in Nederland laten registreren als basisarts.

Geen controle Zowel het UWV als arbodiensten zetten steeds vaker basisartsen in vanwege een tekort aan gespecialiseerde verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. Er werken op dit moment zo’n 600 net afgestudeerde basisartsen bij arbodiensten, op bijna 1800 gespecialiseerde bedrijfsartsen. Bij het UWV werken 270 basisartsen, en bijna 500 verzekeringsartsen. De basisartsen fungeren vaak als vooruitgeschoven post. Dat mag, maar de basisarts moet structureel overleg hebben met de gediplomeerde arts. Voor werknemers geldt dat na zes weken ziekte een bezoek aan een gespecialiseerde bedrijfsarts verplicht is. In de praktijk komen werknemers er pas laat achter dat ze nooit een bedrijfsarts hebben gezien, maar een basisarts die zichzelf arbo-arts noemt. Zieke werknemers die niet tevreden zijn over de begeleiding kunnen sinds 1 juli 2017 een second opinion aanvragen bij een andere arbodienst. Ook moet elke arbodienst een geschillencommissie hebben. Overbeeke had de kwestie inmiddels aangekaart bij het Tuchtcollege voor de Gezondheid. Deze gaf haar gelijk. Deze erkenning hielp haar echter niet. “De medische conclusie van de basisarts lag nog steeds bij mijn werkgever. Mijn baas ging er vanuit dat dat oordeel juist was, en ik kreeg niet de kans om mijn werk te hervatten.”

Ongestraft Overbeeke stapt vervolgens naar Lloyd’s, de organisatie die certificaten uitdeelt aan arbodiensten. Vooral omdat ze niet wil dat nog meer zieke werknemers door een basisarts worden behandeld zonder dat te weten. Lloyd’s onderzocht de kwestie, maar wilde Overbeeke niet inlichten over de uitkomst omdat zij ‘een derde’ is. Wat Lloyd’s wel kwijt wou is dat ze niet controleren of er bij de arbodiensten basisartsen werken zonder toezicht van een bedrijfsarts “want dat is niet onze taak”. Lloyd’s controleert alleen het managementsysteem. De arbodienst wees haar op de geschillencommissie. “Dit is slopend voor mij als werknemer. Weer een nieuw proces wat ik moet aangaan.” De geschillencommissie erkende wel dat het allemaal niet netjes was verlopen. Gelukkig, maar het choqueert de voormalig verpleegkundige dat een arbodienst zomaar de wet kan overtreden. En dat de werkgever ongestraft blijft als deze de medische begeleiding overlaat aan een basisarts. Ze heeft het nog gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg. Deze inspectiedienst kan hoge boetes opleggen aan de werkgever als blijkt dat een basisarts het werk doet van bedrijfsartsen. Dat gebeurt zelden. (De voornaam van mevrouw Overbeeke is bekend bij de hoofdredactie)

Verzekeringsartsen boos op UWV Verzekeringsartsen vermoeden dat het UWV onterecht voor miljoenen euro’s aan uitkeringen heeft uitgedeeld. Dat komt doordat het UWV op het kantoor in Groningen 2880 arbeidsongeschikten heeft laten keuren door verpleegkundigen, terwijl dat door artsen moet worden gedaan. Tweeduizend arbeidsongeschikten werden beoordeeld als langdurig en volledig arbeidsongeschikt. Volgens de beroepsverenigingen van verzekeringsartsen is dat aantal ‘volstrekt ongeloofwaardig’. Cliënten moesten alleen een vragenformulier invullen. Er werd geen lichamelijk onderzoek gedaan en er werd ook geen informatie opgevraagd bij artsen. “Dit lijkt in de verste verte niet op hoe deze cliënten hadden dienen te worden beoordeeld”, zo staat in de brief. De artsenverenigingen vragen om een onafhankelijk onderzoek.

Lees ook:

UWV wil basisarts inzetten voor herkeuren arbeidsongeschikten Het UWV wil net afgestudeerde basisartsen inzetten bij de herbeoordeling van arbeidsongeschikten om zo de grote achterstand die de uitkeringsorganisatie heeft weg te werken. De verzekeringsartsen van het UWV zijn boos.