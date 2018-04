De baardtrimmers verdringen het permanentje en de krulspelden

De afgelopen jaren heeft het aantal herenkappers een vlucht genomen. Er is een nichemarkt ontstaan voor mannenkapsels, zo blijkt uit het consumentenonderzoek naar kapperszaken en hun klanten. De populaire barbershops met steigerhouten balies en vintage leren kappersstoelen zijn tegenwoordig erg in de mode. Het concept: mannen krijgen tijdens het knippen een biertje of een glas whiskey. En vrouwen? Die mogen de zaak niet in. Maar ook gewone herenkappers en Turkse of Marokkaanse barbiers doen het goed volgens kappersvereniging Anko. "Het stoffige imago is verleden tijd."

Knippen, wassen, föhnen en kleuren zijn nog altijd de meest voorkomende kap­pers­be­han­de­lin­gen

Vrouwen gaan minder regelmatig naar de kapper, maar kiezen wel vaker voor een uitgebreide behandeling. Daar betalen zij gemiddeld 36 euro voor. Mannen betalen minder: circa 19 euro per knipbeurt. Knippen, wassen, föhnen en kleuren zijn nog altijd de meest voorkomende kappersbehandelingen. Het permanentje bij de vrouwenkapper is bijna verdwenen. Dat stond tien jaar geleden nog wel in de topzes. Ook de krulspelden verdwijnen uit de top. De baardtrimmers voor mannen maken hun entree in de kappers-hitlijst.

De man laat zich tegenwoordig graag in de watten leggen. Het onderzoek laat zien dat ook mannen wel eens genieten van een schoonheids- of manicurebehandeling bij de kapper. De keuze van de kapsalon is voor de man eenvoudig: liefst in de buurt.