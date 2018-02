De Azteekse tijger ontwaakt niet

'Mexico's Moment', kopte The Economist. 'Mexico: Azteekse tijger', stelde The Financial Times. Als het aan de met name financieel-georiënteerde media lag, was Mexico het eerstvolgende groeiwonder van Latijns-Amerika, zelfs vóór Brazilië, dat toen nog op weg leek zijn eeuwige belofte als toekomstige economische grootmacht in te lossen.

Wie naar de pakweg afgelopen twintig jaar kijkt, had de te­leur­stel­lin­gen eigenlijk wel kunnen zien aankomen

Mexico had het, Mexico zou het helemaal worden. De in 2013 net aangetreden president Enrique Peña Nieto zou het land met een serie 'gedurfde, historische' hervormingen eindelijk in de vaart der volkeren opstuwen. Vooral zijn gedeeltelijke privatisering van het staatsenergiemonopolie zou de Mexicaanse economie flink gaan versnellen, nóg aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders maken en voor flinke welvaart gaan zorgen. Een groei van vijf procent per jaar was haalbaar, zo hield de regering-Peña vol. Buitenlandse economische media en experts geloofden het en waren enthousiast. Zo gauw alle gedurfde hervormingen eenmaal goed doorgevoerd waren, kwam de groei vanzelf.

De verwachte vijf procent jaarlijkse groei kwam niet. De welvaart voor de Mexicaanse bevolking nam niet toe. Mexico werd niet aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. Sterker nog; voor 2018 is het land zelfs gezakt op de lijst van aantrekkelijke economieën in ontwikkeling.

In dagblad El Universal stelde econoom Luis Foncerrada Pascal dat die verwachte groei 'excessief optimistisch' was. Collega José Luis de la Cruz beaamde dat: "Het potentieel van de hervormingen werd overschat, vooral dat van de energiehervorming, want de investeringen kwamen niet tijdig en in de hoeveelheden die waren ingeschat."

Verwacht Is het echter eigenlijk wel zo'n verrassing dat voorspellingen rondom Mexico niet uitkomen? Wie naar de pakweg afgelopen twintig jaar kijkt, had de teleurstellingen eigenlijk wel kunnen zien aankomen. De Mexicaanse economie groeit, als ze niet in crisis is zoals in de jaren tachtig, in 1995 of in 2008, nooit meer met drie procent of meer per jaar. Toch blijven veel buitenlandse media en commentatoren het om de zoveel jaar volhouden: Mexico's moment gaat nu toch echt komen, de 'Azteekse tijger' gaat toch echt ontwaken. Het Mexicaanse economische wonder van de jaren zestig wil zich maar niet herhalen Het gebeurde niet in de jaren nadat het land lid werd van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (Nafta), in 1994. In plaats daarvan knalde de economie in een enorme financiële crisis het jaar daarop. Het gebeurde niet na het aantreden van Peña Nieto en zijn 'gedurfde hervormingen', ongeacht hoeveel juichende statistieken diens regering ook presenteert omtrent tientallen miljarden dollars die grote buitenlandse bedrijven in het land blijven storten.