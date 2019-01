De atletiekwereld is geschokt door grote misbruikzaak

Zaterdag bracht De Telegraaf de schokkende zaak naar buiten. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers vindt het tijd voor een grote database waarin misbruikers worden opgenomen.

Lees verder na de advertentie

De trainer legde een volledige bekentenis af aan het Instituut voor Sportrechtspraak. Is dat niet voldoende om de man op te pakken? “Politie en justitie hoeven in principe niet te wachten op een aangifte. Je gaat bij een moordzaak ook niet wachten tot er aangifte wordt gedaan. Als er voldoende verdenking is, kan er een onderzoek worden gestart. Het helpt natuurlijk als slachtoffers zich melden. Je moet wel bewijs zien te verzamelen. Het lijkt erop dat de feiten die het meest ernstig zijn in deze zaak, zoals de onbeschermde geslachtsgemeenschap met meisjes die daarbij zwanger zouden zijn geraakt, verjaarde feiten zijn. Dat maakt het lastiger. Een ander feit, dat hij bijvoorbeeld naar dierenporno gekeken zou hebben met zijn slachtoffers, is ook moeilijk te bestraffen als dat in de jaren tachtig heeft plaatsgevonden. Dat is pas recent strafbaar geworden.”

Waarom zijn slachtoffers zo bang om aangifte te doen? “Veel slachtoffers denken dat de politie na een aangifte meteen met loeiende sirenes het terrein van de club op komt rijden. Dat er meteen allemaal enge dingen gebeuren. Dat is niet de realiteit, iemand wordt niet meteen opgepakt. Er is sowieso eerst een informatief gesprek. Veel mensen weten dat niet. Ze zijn bang voor de gevolgen.”

Deze trainer kon ondanks meldingen van seksueel misbruik bij een andere club aan de slag gaan. Hoe kan dat? “Sommige clubs zijn al blij dat ze nog een bestuur hebben dat door twee man bij elkaar wordt gehouden. Ze zijn al blij dat er een nieuwe trainer is die bereid is om de kinderen te trainen. Bestuurders hebben soms helemaal geen tijd om ook nog personen na te trekken. Mensen zijn ook doodsbang geworden door de nieuwe privacywetgeving. Clubs denken dat er geen informatie mag worden gedeeld. Niets doen heeft dan de voorkeur. Er zijn verenigingen die er wel beleid voor hebben, maar er zijn er ook die dat niet hebben. Er is nergens een informatieplicht. Dat is niet goed. Clubs zouden in verband met de veiligheid van de pupillen altijd navraag moeten doen of er zaken bekend zijn bij vorige clubs.”