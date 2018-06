De atletiek van de toekomst is soms nog even wennen

Ellen van Langen moet haar verhaal onderbreken. Er klinken een paar flinke knallen in het Fanny Blankers-Koen Stadion (FBK Stadion) in Hengelo. Ze schrikt ervan. "Oh, leuke knal", zegt Van Langen.

Het geluid komt vanaf het middenterrein. Daar staat een podium waar een band speelt. Hoort bij het nieuwe jasje waar de FBK Games in zijn gestoken. Om het grootste internationale atletiekevenement in Nederland interessant te houden voor het publiek, is dit jaar alles anders in Hengelo. In lijn met andere sporttoernooien wordt er geëxperimenteerd met een nieuwe wedstrijdopzet waarin het publiek meer moet worden vermaakt. Met alleen sport zijn toeschouwers niet meer tevreden, denken de organisatoren.

We willen dat er meer nadruk op de finales komt, zodat het spannender wordt Ellen van Langen

"Het probleem met atletiek is altijd dat het moeilijk te volgen is", zegt Van Langen, samen met Hans Kloosterman toernooidirecteur van het evenement. "Er gebeurt van alles tegelijkertijd. We willen dat er meer nadruk op de finales komt, zodat het spannender wordt."

Van Langen vertelt het met een schorre stem, wat verraadt dat ze zichzelf de hele dag heeft moeten overschreeuwen. Muziek is een belangrijk onderdeel van de FBK Games 2.0. Bij de start speelt een band een hardrockversie van het Wilhelmus. Tussen de finales door zorgen twee dames in felgekleurde kleding achter een dj-tafel voor bijpassende beats, waardoor een gesprek voeren op normale toon niet meer tot de mogelijkheden behoort. Niet alle bezoekers zijn daar blij mee.

Om de atleten meer aandacht te geven, is het programma drastisch ingekort van zeventien naar elf onderdelen. Onder meer speerwerpers en kogelstoters zijn dit jaar niet welkom. Van Langen stelt ze gerust. Volgend jaar kan het zijn dat ze weer een uitnodiging ontvangen. "We hebben die onderdelen niet geschrapt, maar willen meer variatie. Misschien leggen we volgend jaar de nadruk op de lange afstanden, of op het kogelstoten."

Het brein achter de nieuwe opzet is Jos Hermens. Zijn marketingbureau Global Sports Marketing nam de organisatie vorig jaar over van Golazo Athletics, het Belgische sportmarketingbureau dat er drie jaar geleden voor zorgde dat het evenement niet ter ziele ging.

De gemeente Hengelo wilde het atletiekstadion toen verkopen aan FC Twente, dat het wilde ombouwen tot voetbalstadion. Dat werd door de komst van Golazo voorkomen.

Nieuwe technologie Hermens wil dat het toernooi de atletiek van de toekomst laat zien. Naast harde muziek en een halve kermis aan activiteiten voor kinderen rondom het stadion, gebruikt de organisatie nieuwe technologie om lopers aan snellere tijden te helpen. Op de 800 meter was het de bedoeling dat Sifan Hassan een nieuw Nederlands record zou lopen door middel van een virtuele haas van licht. Aan de binnenkant van de baan lag een krans waarbij groene lampjes rondgingen die op een bepaalde tijd waren ingesteld. Lopers hoefden zo alleen maar achter de lampjes aan te lopen. Na de finish was Schippers duizelig en misselijk. Dat heeft ze vaker na een 200 meter. Ze moest even rusten voordat ze weer kon praten. © ANP Alleen meldde Hassan zich geblesseerd af, dus mochten anderen met de techniek experimenteren. Voor de organisatie was het nog even wennen. Soms had het geen zin. Dan werd er sneller gelopen dan waar de lichtkrans op werd ingesteld. De Nederlandse toplopers werden gekoppeld aan een buitenlandse ster, een zogenoemde 'battle'. Liemarvin Bonevacia werd op zijn 400 meter gekoppeld aan de tweevoudig olympisch kampioen hinkstapspringen Christian Taylor, die een uitstapje maakte naar de 400 meter. Van een battle om de winst was alleen niet echt sprake. De twee vrienden, die beide op Papendal trainen, werden vierde en vijfde. Dafne Schippers moest het op haar 200 meter onder meer opnemen tegen de Nigeriaanse Blessing Okagbare-Ighoteguonor, die dit jaar met 22.04 de snelste seizoenstijd had neergezet op die afstand. Schippers had geen enkele moeite met de Nigeriaanse. De tweevoudig wereldkampioene was teleurgesteld dat er geen snellere vrouwen waren en won eenvoudig. Ze liep 22.44, een voor haar niet al te beste tijd. Omdat de regie veel aandacht had voor het hoogspringen, had ze lang moeten wachten tot ze aan het sluitstuk van de dag kon beginnen. Na de finish was Schippers duizelig en misselijk. Dat heeft ze vaker na een 200 meter. Ze rustte even voordat ze weer kon praten. "Wat het precies met de tijd was, weet ik ook niet", aldus Schippers, die verder blij was met de nieuwe opzet, maar wel wat kritische aandachtspunten had. "Het was niet ideaal dat de start van onze race werd uitgesteld om het hoogspringen voorrang te geven. Wil je echt snelle tijden lopen, dan moet je dat niet hebben."