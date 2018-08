De Armeense Howick (13) en Lili (12) mogen worden uitgezet

Staatssecretaris Mark Harbers liet direct na de uitspraak weten dat hij de kinderen voor 1 september wil uitzetten. Volgens hem wil de Dienst Terugkeer- en Vertrek de kinderen zo snel mogelijk herenigen met hun moeder in Armenië.

Nadat hun moeder vorig jaar definitief geen verblijfsvergunning kreeg en Nederland moest verlaten, doken Howick (13) en Lili (12) onder bij een bevriend gezin. Vervolgens vroegen zij asiel aan. Volgens de Raad van State hebben zij daar geen recht op. “Zij kunnen deze alleen krijgen als zij moeten vrezen voor vervolging of voor ernstige schade door de autoriteiten in Armenië”, staat in het arrest. “Die vrees is er niet.”

Ook hoeven de kinderen volgens de hoogste bestuursrechter niet te vrezen voor mensonterende situaties in Armenië. “De Armeense autoriteiten trekken zich het lot van de kinderen aan en hulporganisaties in Armenië zorgen na terugkeer voor opvang als dat nodig is.” De Raad laat meewegen dat de staatssecretaris afspraken heeft gemaakt met de autoriteiten en hulporganisaties in het land over de opvang van de kinderen.

Niets geregeld

Asieladvocaat Marq Wijngaarden, wiens kantoor de kinderen bijstaat, vindt het “onrustbarend en verbazingwekkend dat de Raad van State zo makkelijk het oordeel van deskundigen terzijde schuift.” Volgens hem zijn er nauwelijks afspraken gemaakt.

Tijdens de zitting, twee weken geleden, noemde de Raad voor de Kinderbescherming het onverstandig om de kinderen nu al terug te sturen naar Armenië: “Als wij de kinderen nu naar Armenië sturen, zien wij een grote ontwikkelingsdreiging.” Volgens de kinderbescherming komen de kinderen niet in een ‘stabiele situatie’ terecht, met “passende huisvesting, een school en een moeder die emotioneel voor hen beschikbaar is.”

Volgens advocaat Wijngaarden is de moeder nu niet in staat om goed voor de kinderen te zorgen. Omdat er niets geregeld is qua school en huisvesting, zullen zij eerst in een weeshuis terechtkomen, zegt hij. De moeder weigert volgens de kinderbescherming hulp voor haar psychische problemen, waaronder een posttraumatische stressstoornis. Wijngaarden: “Zij woont in een kamer met een lekkend dak, zonder eigen wc. Het is maar de vraag of de kinderen daar mogen wonen van haar huisbaas.”

De Raad van State brengt daar tegenin dat de kinderen via hulporganisaties in Armenië terecht kunnen in een opvanghuis. Volgens Wijngaarden is daar plek voor twintig kinderen. “En er worden er dertig gehuisvest.” De advocaten van Howick en Lili overwegen naar internationale rechtbanken te stappen.