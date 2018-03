De arme, vuile stad Berlijn

Berlijn daarentegen is gewoon vuil, en is een verarmde, pover bestuurde stad gebleven. En nu leek het alsof de reinigingsdienst het hoofd in de schoot had geworpen.

Misschien was het ook de nasleep van de lange, donkere, koude winter, dat de stad snakte naar een voorjaarsschoonmaak. Hoe het ook zij, zondag brak ineens de lente door, al was het maar voor een dag.

In de ochtend bezocht ik de Tiergarten, het park in het hart van de stad, lang geleden het jachtgebied van de aristocratie. Op de vijvers stond nog ijs. De zon bracht mensen in drommen naar buiten, jassen hingen open of aan armen, behalve bij de kleine kinderen die nog winters waren ingepakt. En ook hier het zwerfvuil onder nog kale struiken, overvolle afvalbakken, rondwaaiend papier en tegen een muur een slaapzak met het contour van een lichaam.

De zon scheen, de temperaturen snelden omhoog, het was ineens tien graden warmer dan de dag ervoor. In de avond en nacht had ik nog via het netwerk van U- en S-Bahnen de stad doorkruist, uitwijkend voor gebroken glas, plassen kots, een rat op Alexanderplatz, uitpuilende afvalbakken op perrons. Soms bleek een bundel oude kleren, neergesmeten tussen plastic zakken, een mens te bevatten.

Schuldig landschap

Niettemin had een vrouw op de nog harde, ijzige grond aan de rand van een vijver een jas uitgespreid en was erop gaan liggen, het gezicht in de zon. Je kon je verwonderen over de plaats die ze had uitgezocht; een gedenkbord herinnerde aan de moord op de radicale socialist en mede oprichter van de Communistische Partij van Duitsland Karl Liebknecht in januari 1919, die precies hier na te zijn gefolterd was doodgeschoten.

Ook dat is Berlijn; een schuldig landschap, om met Armando te spreken. Ik wandelde vanuit de Tiergarten naar de straat waar ik vroeger woonde en zag dat op de stoep voor mijn oude woning zo'n messing struikelsteen in het plaveisel was ingelegd, met daarop de tekst: Hier wohnte Elisabeth Rosenwasser, g. 1889, deportiert 19.2.1942, ermordet in Auschwitz.

Het vuil, de stad en de dood.