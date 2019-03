De arctische whisky Myken, nu voor een ‘weggeefprijsje’ van 999 Noorse kronen

Soms hoor je een verhaal dat eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Dit verhaal gaat over het Noorse eiland Myken, net ten noorden van de poolcirkel. Of eigenlijk gaat het over een vriendengroep, die op het eilandje een droom wilde laten uitkomen. Een jaar of vijf geleden besloten ze dat ze de eerste arctische distilleerderij ter wereld wilden worden en dat hun bedrijfje op het eiland Myken moest komen, zo’n 32 kilometer uit de kust van het Noorse vasteland.

Dat was niet een heel logische keuze. Op Myken woonden in 2016 nog maar 9 mensen, de rest van de bevolking (ooit 150 inwoners) was in de jaren daarvoor weggetrokken. Maar als je de foto’s van het eilandje bekijkt, snap je wel waarom ze voor Myken kozen. De typische Scandinavische aanblik, met houten huizen in vrolijke kleuren - groen en rood. En voor elk huis in de haven dobbert een boot, vakkundig vastgeknoopt aan de houten palen van een steiger.

Die sfeer, door de eigenaars beschreven als ‘de ideale plek om als mens, en als whisky volwassen te worden’ bood een kans: de vriendengroep (zes koppels) kocht de oude, leegstaande visfabriek op het eiland. In die fabriek is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de productie van de eerste arctische whisky, die afgelopen jaar ook daadwerkelijk in een eerste botteling op de markt is gekomen. In kleine flesjes van een halve liter, voor het onwerkelijke bedrag van 400 euro per flesje.

De kans om ’m in Nederland te proeven is nihil. Hier is de drank nog niet te koop. Maar voor wie toch een kansje wil wagen: via een Noorse webwinkel kun je een flesje bemachtigen. Daar is nu Myken te koop. Voor de ‘weggeefprijs’ van 999 kronen (iets meer dan 100 euro) voor 50 cl. Maar dan heb je wel een fles met een goed verhaal.

Myken Arctic Single Malt Pineau Finish www.vinmonopolet.no € 104 voor 50 cl.