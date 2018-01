De Antillen komen zonder vers fruit en groente te zitten

Venezuela heeft een driedaagse blokkade van Aruba, Bonaire en Curaçao met nog eens drie dagen verlengd. Lucht- en vaarverbindingen die weer hersteld hadden moeten worden, blijven nu tot vrijdag dicht.

Volgens vicepresident Tareck El Aissami is de blokkade nodig om een einde te maken aan 'de maffia's die onze goederen stelen en onbestraft strategische materialen weg smokkelen.' Richting de autoriteiten van de eilanden sneerde El Aissami 'dat er een einde moet komen aan de inactiviteit die de straffeloosheid aanmoedigt.'

Benzine

De directe aanleiding van de maatregel is niet duidelijk, maar feit is dat Venezuela momenteel kampt met een ernstig gebrek aan van alles en nog wat. Na 18 jaar revolutie is de economie volledig vastgelopen. De inflatie is gestegen naar ruim 100 procent per maand - de hoogste ter wereld, benzine is schaars en levensmiddelen zijn onbetaalbaar geworden.

Volgens artsen sterven maandelijks tientallen kinderen aan de gevolgen van ondervoeding. Voor de oorzaak van de ellende wijst de regering naar speculatie en sabotage door het bedrijfsleven, de sanctiemaatregelen van de Amerikaanse regering, en de smokkel naar het buitenland.

President Maduro (met snor) tijdens een vergadering vorige week van de Venezolaanse ministerraad. © EPA

Met dat laatste heeft de regering van president Nicolás Maduro wel degelijk een punt. Nu gaan drugs, wapens en geld al sinds mensenheugenis op en neer tussen Venezuela en de eilanden, maar door de economische crisis in Venezuela is het assortiment flink uitgebreid. Staatssubsidies op tientallen producten - bedoeld om de inflatie te compenseren - hebben zelfs de smokkel van spaghetti, tandpasta of babymelk tot een gouden handel gemaakt. Gesubsidieerd en spotgoedkoop meel, bonen en bakolie zijn in Venezuela nauwelijks te krijgen en duiken vervolgens op bij de kruidenier in buurlanden.