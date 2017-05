De angsten van artsen

Waar zijn dokters bang voor? Mijn allereerste medische angst was de moeilijkheid van de studie. Zou ik het wel aan kunnen? Ik had net filosofie gedaan voordat ik aan geneeskunde begon, en ik vreesde dat het misschien te moeilijk voor mij zou zijn. Dat bleek een komische overschatting van de geneeskundige studie die qua intellectuele uitdaging nogal te wensen overlaat, ik zeg het zo beleefd mogelijk. Niet het vak, zeg ik met nadruk, maar de studie.

Volgende angst: tijdens een klinisch college naar voren geroepen worden door de hoogleraar om je hand op een bobbel, of in een plooi van de zieke te leggen en dan geen idee te hebben wat het probleem was. Het is me nooit overkomen want ik ging niet vaak naar college. Waardoor ik bang werd voor de naderende tentamens, zouden ze me betrappen en eruit gooien omdat ik te weinig in de collegezaal gezien werd?

Tijdens een ver­pleeg­hulp­sta­ge was ik bang voor het wassen van naakte mensen

Snijzaalangst was een hele aparte categorie. Gelukkig troffen wij een anatomie-assistent die de afkeer heel goed begreep. Toen we die allereerste middag met zes studenten om het naakte te ontleden lijk heen stonden was zijn kalme advies: “Leg er om te beginnen maar eens even rustig je hand op.” Wat een opluchting.

Verlegenheid Tijdens een verpleeghulpstage was ik bang voor het wassen van naakte mensen. Angst is dan zo’n groot woord, laten we zeggen dat het om hinderlijke verlegenheid ging. Die overigens ogenblikkelijk verdampte toen ik aan de slag moest. Maar in het verpleeghuis is het nog altijd zo dat je aan de hygiëne van de geslachtsdelen van de bewoners kunt zien of er een jonge man of een jong meisje aan de gang is geweest. De jongens mijden details bij de dames en de meisjes andersom. En als je eenmaal aan het dokteren bent, waar ben je dan bang voor? De alles overheersende angst is dat je een ernstige fout maakt waardoor je iemand beschadigt of zelfs zijn dood veroorzaakt. Die angst uit zich onder andere in situaties waarin er echt geen aanleiding voor is. Ik geef u een voorbeeld. Mevrouw X. was al jaren bij ons opgenomen. De angst iets fout te doen is een onmisbaar aspect van klinische ver­ant­woor­de­lijk­heid Een alleenstaande dame vrij jong getroffen door een hersenbloeding. ’s Middags had ik haar rond drie uur gezien, want ze voelde zich niet zo lekker. Ik kon niks bijzonders ontdekken. Die avond had ik dienst en om acht uur werd ik gebeld dat ze was overleden. Ik had toen nog niet zo veel ervaring en schreef haar dood geheel aan mijn slordige werkwijze toe. Mijn toenmalige collega was een zeer ervaren oudere arts, maar die was nooit erg mededeelzaam en al helemaal niet het troostende type, dus zeulde ik rond met een volkomen imaginaire blunder. Tekst loopt door onder afbeelding. © ANP

Klinische verantwoordelijkheid De angst iets fout te doen is een onmisbaar aspect van klinische verantwoordelijkheid. Dat iemands welzijn in de ernstigste zin van dat woord mede van jouw inzichten en handelingsvaardigheid afhangt is een last die je maar af en toe voelt in je dagelijkse werk. Artsen die blijvend onder dat juk worstelen zoeken meestal iets anders of worden onzekere collega’s die graag anderen iets verwijten. Dat het een last is, zie je bij artsen die jarenlang in onderzoek of management hebben gezeten en die terugkeren in de kliniek. Hun grootste probleem is niet een mogelijke achterstand in kennis, maar het weer op je nemen van klinische verantwoordelijkheid. Je kunt aan de gekoesterde leerboeken in hun werkkamer zien waar ze ongeveer zijn blijven steken En oude artsen, waar zijn die bang voor, behalve voor hun naderende dood? Ik zou zeggen: voor irrelevantie. Verlopen wetenswaardigheden. Je hoofd vol klinische kennis uit 1980, of 1990, of 2002, terwijl het nu echt 2017 is, 2027 al bijna. Je kunt aan de gekoesterde leerboeken in hun werkkamer zien waar ze ongeveer zijn blijven steken. Leerboeken? Wie heeft het daar nog over? Zo schuif je ongemerkt een nieuwe onwetendheid binnen, een onwetendheid die zich uitbreidt over vele aspecten van de wereld om je heen. Kleinkinderen, moestuin, caravan, biografieën of filosofie kunnen dan een hoop goed maken. Hoop ik maar.

