De Amerikaanse shutdown brengt nu ook de veiligheid in het gedrang

Zelfs in de ruimte is te merken dat de Amerikaanse overheid vanwege een politieke ruzie op een laag pitje draait. Een Sarge-raket van het bedrijf Exos Aerospace zal zaterdag niet opstijgen vanuit New Mexico omdat de vergunning nog niet rond is. De ambtenaren die het papiertje moeten afgeven, zitten met onbetaald verlof thuis. Langzaam krijgen ook steeds meer Amerikanen die niet voor de overheid werken er last van dat negen ministeries geen geld meer krijgen, zolang president Trump en de Democraten strijden over het wel of niet bekostigen van een muur bij Mexico.

Bij de luchtvaart zijn de eerste consequenties duidelijk. Miami Airport sluit zijn terminal dit weekend als gevolg van de shutdown van de overheid. Er hebben zich twee keer meer beveiligers ziek gemeld dan normaal. Er zijn nu te weinig beveiligers om de elf controlepoorten te bemensen, laat een woordvoerder van de luchthaven weten.

Zo’n tienduizend lucht­ver­keers­lei­ders moeten gratis werken, maar drieduizend mensen die ondersteunend werk verrichten komen niet meer opdagen

Vrijdag hadden die beveiligers hun salaris moeten krijgen, maar op hun bankrekeningen werd niets gestort, omdat de overheid op slot zit. Op alle Amerikaanse luchthavens werken meer dan 50.000 medewerkers die onmisbaar zijn verklaard en dus verplicht door moeten werken zonder loon. Inmiddels stijgt het aantal ziekmeldingen.

De consequentie kan zijn dat reizigers in een vliegtuig stappen dat mogelijk net iets minder veilig vliegt dan in een normale periode. Want nadat technici van de luchtvaartmaatschappijen onderhoud hebben gepleegd wordt hun werk niet, zoals gewoonlijk, gecontroleerd door een inspecteur van de luchtvaartdienst FAA.

Onmisbaar De inspecteurs zijn niet onmisbaar verklaard. Troy Tomey, die dat werk doet op de luchthaven van Miami, gaf tegen de krant Miami Herald als voorbeeld een incident met twee vliegtuigen die elkaar hadden geraakt. De beide maatschappijen stuurden hem een rapport over de reparaties, dat Tomey niet heeft gelezen. “Mijn werk is vaststellen dat ze de reparaties goed hebben uitgevoerd. Ik ben 99,9 procent zeker dat dat zo is, maar we weten het niet. Ondertussen zijn de vliegtuigen alweer in de lucht.” Wel onmisbaar zijn de luchtverkeersleiders. Die zijn zo bezorgd over de shutdown dat ze donderdag demonstreerden voor het Amerikaanse Congres. Het probleem is niet alleen dat zo’n tienduizend luchtverkeersleiders gratis moeten werken, maar ook dat ongeveer drieduizend mensen die ondersteunend werk verrichten niet meer komen opdagen. En het werk was al zwaar: door een tekort aan luchtverkeersleiders maken velen werkdagen van tien uur en werkweken van zes dagen. De shutdown kan de komende tijd ook gevolgen krijgen voor het vervoer van goederen, door de lucht en over de weg. Nog loopt alles soepel, zei directeur Jon Slangerup van het bedrijf American Global Logistics tegen de Britse website The Loadstar. Het inklaren van goederen uit het buitenland bij de douane gaat digitaal en die diensten zijn allemaal nog beschikbaar. Maar mocht er iets misgaan waar menselijk ingrijpen bij nodig is, dan groeien de problemen voor de weinige mensen die op hun post zijn gebleven snel boven het hoofd. “Als je hun ondersteuning wegneemt, vallen er gaten. Dan zie je een sneeuwbaleffect en op de lange termijn stort de hele infrastructuur voor zee en luchtvracht in elkaar.”

Iets nieuws beginnen? Nu even niet Ondanks de shutdown gaat het leven in de VS grotendeels nog zijn gang. Problemen zijn er vooral voor mensen of bedrijven die iets nieuws willen beginnen.

Nieuw huis Voor het kopen van een huis heb je een hypotheek nodig. En een bank wil die doorgaans alleen geven als die van de belastingdienst een kopie van je laatste twee aangiften toegestuurd krijgt. Die afschriften komen niet meer.

Nieuwe werknemer Trumps muur bij Mexico moet illegale immigratie tegengaan. Een al bestaande, elektronische muur is E-Verify, een database waarin een werkgever kan nagaan of een sollicitant wel in de VS mag werken. In veel staten is het gebruik ervan verplicht. Maar E-Verify ligt plat.

Nieuw bier Als een brouwer een nieuwe biersoort op de markt wil brengen, moet een overheidsdienst die variant en het etiket goedkeuren. Dat gaat nu even niet. Eigenaar Rob Burns van de kleine brouwerij Night Shift in Everett, Massachusetts, vertelde aan tv-station Boston25 dat het voor zijn zomerbier al bijna te laat is: “Je moet je afvragen of het nog zin heeft om er eind augustus of zo mee te komen.”

Nieuw vliegtuig Delta was van plan per 31 januari te gaan vliegen met de Airbus A220, als eerste vliegtuigmaatschappij in de VS. Maar het proces van goedkeuring door de luchtvaartdienst FAA ligt stil.

Nieuwe staatslening De VS kunnen tegen goede voorwaarden geld lenen in het buitenland, dankzij de ‘AAA’-waardering van de drie internationale kredietbeoordelaars. Een daarvan, Fitch, dreigt dat het land die hoogste graad van kredietwaardigheid ontnomen wordt, als de shutdown nog lang duurt en het begrotingsbeleid van de VS verder in chaos verzinkt.

