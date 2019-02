De Amerikaanse kandidaat-voorzitter van de Wereldbank is kritisch op de Wereldbank

In de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor de Wereldbank schuift de Amerikaanse overheid een kan­didaat naar voren die loyaal is aan ­president Trump en die kritisch is op internationale organisaties zoals de Wereldbank.

David Malpass (62) is een topambtenaar op het Amerikaanse ministerie van financiën, waar hij over internationale zaken gaat. Bronnen van persbureau Reuters, website Politico en de Wall Street Journal bevestigen dat hij de kandidaat van de Amerikanen is.

De Wereldbank werkt nauw ­samen met het Internationaal Monetair Fonds, ze zijn praktisch buren in Washington. Sinds de oprichting van beide organisaties, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, werd het IMF altijd geleid door een Europeaan en de Wereldbank door een Amerikaan. Een traditie die de VS graag in ere houden.

De vorige Wereldbank-voorzitter Jim Yong Kim, een Amerikaanse arts van Zuid-Koreaanse komaf, heeft per 1 februari ontslag genomen. Hij vertrok naar een organisatie die investeert in infrastructuur in ontwikkelingslanden. Eigenlijk liep zijn termijn pas in 2022 af. In een brief aan het personeel liet Kim weten in de private sector meer te kunnen bereiken voor ontwikkelingslanden, onder meer bij de aanpak van klimaatverandering.

Kritiek

De positie van de Wereldbank is lastiger geworden sinds Trump aan de macht is. Het zit de VS bijvoorbeeld dwars dat China flinke bedragen van de Wereldbank leent tegen gunstige voorwaarden. In 2017 uitte Malpass kritiek op multinationale organisaties zoals de Wereldbank en het IMF, omdat die almaar groter en ‘opdringeriger’ worden. Ook zei Malpass dat China te rijk is geworden om nog van de Wereldbank te lenen. In de aanhoudende handelsoorlog met China ­behoorde Malpass tot het Amerikaanse onderhandelingssteam.

Vorig jaar kreeg de Wereldbank een kapitaalinjectie van 13 miljard dollar, zodat de ­komende tien jaar voor zo’n 100 miljard dollar extra kredieten verstrekt kunnen worden. De VS hadden hierbij afgedwongen dat de leningvoorwaarden strenger worden voor landen met een hoger ­inkomen.

Als hij de baas van de Wereldbank wordt, gaat Malpass zich meer richten op economische groei in ont­wik­ke­lings­lan­den, is de verwachting

Malpass werd economisch adviseur van Trump tijdens de presidentscampagne in 2016. In het verleden werkte hij onder de presidenten ­Ronald Reagan en George H.W. Bush. Hij was hoofdeconoom bij Bear Stearns, totdat deze investeringsbank uit New York omviel tijdens de financiële crisis in 2008. Een jaar eerder had Malpass een artikel geschreven in de Wall Street Journal met de titel: ‘Don’t ­Panic About the Credit Market’. ­Samengevat: ga maar rustig slapen, met de Amerikaanse huizenmarkt is niks aan de hand.