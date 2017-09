De alleszeggende persconferentie van Dick Advocaat

Dat het Nederlandse voetbal er belabberd voorstaat en Oranje aan de rand van de afgrond bungelt, veel was er vandaag niet van te merken in Zeist, waar de hoogste trainer van het land opgeruimd achter de tafel had plaatsgenomen.

Ja, bondscoach Advocaat zei in verschillende varianten dat we niet zo goed zijn. Maar hij ging ook graag mee in de meligheid, om niet te zeggen schijtlolligheid, van tv-makers die joegen op een paar minuten van verondersteld jolijt voor hun programma.

Hij zal werkelijk ontspannen zijn geweest, de trainer die vrijwel niets meer te verliezen heeft

Honderduit praatte Advocaat ook na de persconferentie, waarin hij zijn selectie bekendmaakte voor de laatste groepswedstrijden in het WK-kwalificatietoernooi, tegen Wit-Rusland (volgende week zaterdag in Borisov) en Zweden (10 oktober in Amsterdam). Hij zal geen ontspanning hebben geacteerd, hij zal werkelijk ontspannen zijn geweest, de trainer die vrijwel niets meer te verliezen heeft. Maar ook paaide hij zijn gehoor, om – zoals het aanvoelde – de hardste klappen te voorkomen als het doek straks valt.

Oranje staat drie punten en zes doelpunten achter op Zweden, de concurrent in de strijd om de tweede plaats die nog een uitweg naar de play-offs zou kunnen bieden. Zweden ontvangt volgende week zaterdag Luxemburg. Bij een grote zege van Zweden, dat die dag eerder speelt, is Oranje officieus uitgeschakeld: een grote zege op Zweden zou dan vereist zijn, gesteld dat van Wit-Rusland is gewonnen.

Logisch De tv-maker wil weten of Advocaat vindt dat hij het niet goed heeft gedaan, als Oranje zich niet voor het WK plaatst. "Ja, dan heb ik het niet goed gedaan", zegt Advocaat – zo logisch zit het sportleven voor hem al tientallen jaren in elkaar. Hij weet ook dat het geen consequenties heeft, en niet alleen omdat hij dan stopt als bondscoach. Wie zou er nog iets kunnen met de wetenschap dat Advocaat het niet goed heeft gedaan? Hij zou alles weer zo doen, zegt hij, maar ongetwijfeld heeft hij fouten gemaakt: wie maakt die niet? Dat is natuurlijk ook zo. Kijk eens naar de spelers die hij kan selecteren. Een verdediging zonder kerels, waarin de nog enigszins onbetwistbare De Vrij weer eens geblesseerd is. Een middenveld en aanval zonder uitschieters, op misschien Robben nog na. Recordinternational Sneijder is niet geselecteerd. Hij speelde na de vorige interlands geen minuut bij Nice. Huntelaar, nog in de voorselectie, heeft Advocaat er toch maar niet bijgehaald.

Ongemakkelijk lachje Vorige maand hoopte hij nog op de routine, op de spelers – Van Persie was er weer even bij – die weten wat er te koop is, die het al een keer hebben meegemaakt. Dit is natuurlijk ook Advocaats signaal dat op die generatie niet meer gerekend kan worden. "Neemt niet weg dat Huntelaar een uitstekende voetballer was, is geweest", zegt hij met een ongemakkelijk lachje. Zoiets had hij even eerder ook over Sneijder gezegd. Wie zomaar denkt dat Oranje een grote zege op Wit-Rusland gaat boeken, denkt ‘nog steeds verkeerd’, zegt Advocaat. "We spelen nu tegen ploegen van ongeveer dezelfde kwaliteit", zegt hij later. Dat is óók zo. Maar Advocaat weet natuurlijk dat zoiets moeilijk doordringt. Hij laat zich voor wat tv-minuutjes een cd uitreiken. Hij gaat geen vijanden meer maken, hij gaat hier geen paal en perk aan stellen. Het wordt daarmee een persconferentie die alles zegt over de staat van Oranje – en alles wat daaromheen hangt.