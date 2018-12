De allerrijksten zagen de miljarden het raam uitvliegen in 2018

De vijfhonderd rijkste mensen op aarde verloren gezamenlijk 451 miljard dollar aan waarde op de beurs. Dat becijferde persbureau Bloomberg in de jaarlijkse Bloomberg Billionaires Index. Vorig jaar kregen de vijfhonderd rijksten er nog meer dan een biljoen (1000.000.000.000) dollar bij.

Lees verder na de advertentie

De rijkste persoon ter wereld is nog steeds Amazon-oprichter Jeff Bezos. Zijn waarde nam, vergeleken met vorig jaar, weliswaar toe met 24 miljard dollar naar 123 miljard, maar aan het einde van 2018 had hij een dipje: in september was hij nog 45 miljard dollar meer waard dan nu.

De hoogstgenoteerde vrouw op de lijst van Bloomberg is Francoise Bettencourt Meyers. De enige dochter van de in 2017 overleden Liliane Bettencourt, erfgename van het L’Oréal concern, is 45,5 miljard dollar waard.

Facebook Dat sociaal netwerk Facebook dit jaar van crisis naar crisis werd geslingerd, heeft invloed gehad op de waarde van grote baas Mark Zuckerberg. Die zag zijn vermogen slinken met 20 miljard dollar naar 53 miljard, al staat hij daarmee nog steeds op de zevende plek. In de top tien van grootste verliezers staan drie Chinezen, onder wie de rijkste man van China: Alibaba-oprichter Jack Ma. Tim Sweeney profiteerde van het succes van het computerspel Fortnite en is nu 7,2 miljard dollar waard Vijftig mensen verdwenen van de lijst, onder wie de Tsjechische premier Andrej Babis. Ook de Russische aluminiumtycoon Oleg Deripaska viel van de lijst. Zijn bedrijf Rusal verloor veel waarde door Amerikaanse sancties tegen Rusland. Nieuwe namen op de lijst komen onder meer uit de gamewereld. Tim Sweeney profiteerde van het succes van het computerspel Fortnite en is nu 7,2 miljard dollar waard. De Britse oprichter van bookmaker Bet365 Denise Coates is ook nieuw met een vermogen van 4,1 miljard dollar.

Nederlanders Er staan twee Nederlanders op de lijst van Bloomberg. Zo is Charlene de Carvalho-Heineken 13,8 miljard dollar waard. Randstad-oprichter Frits Goldschmeding heeft een vermogen van 3,8 miljard dollar.

Lees ook:

Niet bekend met de dansjes van Fortnite? Dan heb je het afgelopen jaar iets gemist

Tim Sweeney van het spel Fortnite spint garen bij de populariteit van het spel. Het spel is de grote hit van 2018. Het blijkt een sociaal fenomeen, kinderen spelen het met anderen. En ja, er horen dansjes bij.