De allereerste is niet eerder dan de eerste

Deze ergernis kom ik vaker tegen. Ik denk dat het de irritatie is die een al te overdreven nadruk soms wekt. Want objectief gezien klopt de bewering natuurlijk niet. Afleidingen met het voorvoegsel 'aller' bestaan wel degelijk.

Vooral bij echt absolute betekenissen (zoals 'eerste') gaat dat wringen: je kunt niet eerder zijn dan het eerste

Ik kan de achterliggende redenering ook nog volgen. De gedachte is dat een overtreffende trap een soort absolute betekenis heeft. Je hebt bijvoorbeeld een glijdende schaal van schoonheid, en het hoogste punt van die schaal is 'schoonste' of 'mooiste'. Door daar weer 'allerschoonste' of 'allermooiste' van te maken, zou je kunnen suggereren dat die schaal toch nog een stukje verder gaat. Vooral bij echt absolute betekenissen (zoals 'eerste') gaat dat wringen: je kunt niet eerder zijn dan het eerste.

Dat mag oppervlakkig gezien zo lijken, maar dat is natuurlijk meestal niet de bedoeling van 'aller'. Dit voorvoegsel heeft vooral een modale betekenis. Je drukt ermee uit dat iets niet zomaar het uiteinde van een schaal is, maar dat dit heel opvallend of verbazingwekkend is. Met 'aller' leg je een nadruk.

Die nadruk kun je dan ook nog eens versterken: je kunt het hebben over 'écht de allereerste' of 'de aller-allereerste', en je kunt dat 'aller' nog wel een paar keer herhalen. Daarmee schuif je niet de schaal op, maar je versterkt de nadruk.

