Wie van cijfers en schaatsen houdt, kwam gisteren een opvallende statistiek tegen. Voor het eerst sinds 2006 verloor Sven Kramer een internationaal allroundtoernooi waar hij aan meedeed. Hij won er 23 op rij. Zijn laatste verlies, twaalf jaar geleden dus, stamt bijna uit de prehistorie. Zo voelde het althans gisteren in het Amsterdamse Olympisch Stadion.

De alleenheerser is geklopt. Leve de nieuwe koning? De nieuwe wereldkampioen Patrick Roest wilde echt zo ver niet gaan. Dat past niet bij hem en bovendien is Kramer nooit afgeschreven, vindt hij. "Hij blijft voor mij een held. Ook dit jaar reed hij nog heel goed. Maar het liep niet zoals hij wilde. Dat kan gebeuren. Hij komt nog wel terug. Dat gun ik hem ook wel."

Maar uiteindelijk een vierde plek, dat was ook niet in de comfort zone van Kramer zelf, vertelde de 31-jarige Fries na afloop. Het was wennen. "En het is even schrikken."

Haas

Dat hij het podium miste, was naar eigen zeggen ook omdat hij niet wilde dat Sverre Lunde Pedersen hem als haas kon gebruiken, toen de Noor na zijn val weer probeerde bij Kramer aan te sluiten. Maar het neemt niet weg dat een goede Kramer zich nooit in die positie had laten manoeuvreren. Wat er met hem aan de hand was, daar had hij het niet over. Of hij wist het niet, of hij wilde het niet zeggen. Feit is dat hij zich, in zijn eigen woorden, 'fysiek wel OK voelt', maar toch niet fit is.

Hij moest natuurlijk een keer verliezen, Kramer. Zijn absolute overmacht is hij al tijden kwijt, zeker nadat hij in 2014 kampte met een rugblessure. Hij leerde berekenend rijden, en wist daarmee lange tijd alsnog de beste van de wereld te blijven. Tot nu. Altijd wordt op hem gejaagd, het leek erop alsof hij afgelopen weekeinde gegrepen is.

Patrick Roest (22) staat als wereldkampioen logischerwijs als eerste in de rij om de positie van Kramer nationaal structureel over te nemen. Sportief gezien dan, want afgaande op het applaus dat beide mannen kregen in het Olympisch Stadion, is Kramer nog steeds verreweg de publiekslieveling. Al drie jaar trainen ze samen. Misschien had hij Roest wel iets te veel geleerd, grapte Kramer met de microfoon van de stadionspeaker in handen.

Ook de dominantie van Ireen Wüst is aan erosie onderhevig, maar veel minder dan bij Kramer het geval lijkt

De grootste buitenlandse uitdager is Pedersen. Het verdriet van de Noor, ook nog maar 25 jaar, zat gisteren diep. Hij probeerde een uur na zijn wedstrijd al het positieve te zoeken wat hij kon vinden. Hij sprak rake woorden. "Dat ik als tweede op het podium stond, voelt raar. Maar dat ik er nog sta, met val, zegt alles over mijn goede toernooi."

Een strijd Roest-Pedersen, met Kramer als jager. Dat scenario komt rap naderbij.