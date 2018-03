De Afsluitdijk had eigenlijk Afsluitdam moeten heten

Al in de prehistorie werden dijken en dammen opgeworpen, maar pas in de 12de eeuw worden ze met name genoemd, van de IJzendijk in 1127 tot de Brigdamme in 1215, beide in Zeeland. In Zeeland liggen ook de nieuwste dammen, de Oesterdam en de Philipsdam, die alle twee in 1987 gereedkwamen.

Er zijn in Nederland veel meer dijken dan dammen gebouwd

Er zijn in Nederland veel meer dijken dan dammen gebouwd. Dat valt alleen al te zien aan familienamen: er wonen in Nederland zo'n 120.000 mensen die Van Dijk heten of 'dijk' in hun naam hebben, tegen de 24.000 die de naam Van Dam of een naam met 'dam' daarin dragen.