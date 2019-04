De Afsluitdijk blijft vier jaar dicht, tot onvrede van wandelaars en fietsers

In Kornwerderzand geeft minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat vanochtend het startsein voor een grootschalige opknapbeurt van de Afsluitdijk. Het project kost bijna een miljard euro en wordt geleid door Rijkswaterstaat.

De komende vier jaar zal de bijna negentig jaar oude Afsluitdijk worden versterkt. Hij wordt zo’n twee meter hoger en krijgt een nieuwe wering van betonblokken.

Ook de bestaande schutsluizen aan beide kanten van de dijk worden versterkt, omdat die door de zeespiegelstijging niet meer hoog en stevig genoeg zijn om aan de huidige veiligheidsnormen te voldoen. Bij Den Oever komen extra spuisluizen én twee grote gemalen. De bedoeling daarvan is dat water uit het IJsselmeer snel kan worden afgevoerd op momenten dat het te hoog komt te staan.

Op slot De snelweg A7 die over de Afsluitdijk loopt, wordt veiliger gemaakt met bredere vluchtstroken, een vernieuwd waterafvoersysteem en een nieuw type vangrail. Ook komt er een fietspad met zicht op de Waddenzee en de ruimte rondom het monument wordt opgeknapt. De dijk gaat niet dicht voor autoverkeer, maar omdat rijstroken voor langere periodes zullen worden afgesloten zullen de werkzaamheden wel leiden tot hinder. Voor fietsers en wandelaars is er minder goed nieuws: voor hen gaat de 32 kilometer lange Afsluitdijk uit veiligheidsoverwegingen drie jaar lang op slot, soms deels, soms zelfs helemaal. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is dat nodig omdat er straks honderden mensen op de dijk aan het werk zijn; die hebben ruimte nodig. “Als de veiligheid in het geding is moet je daar toch maatregelen voor nemen”, aldus de woordvoerder. Rijkswaterstaat zet gedurende de werkzaamheden bussen in waarin ook fietsen kunnen worden vervoerd.

Petitie De sluiting heeft geleid tot protesten van een aantal belangenorganisaties, waaronder de Fietsersbond en Wandelnet. Zij hebben een petitie geopend en in een brief aan Rijkswaterstaat vragen ze om de sluiting korter te laten duren, het fietspad op sommige momenten open te stellen en te zorgen voor alternatieven voor een wandeling of fietstocht over de Afsluitdijk. Het CDA heeft Kamervragen gesteld over de kwestie en wil dat in ieder geval tijdens het zomerseizoen de paden open zijn. Rijkswaterstaat heeft inmiddels overleg gehad met de belangenorganisaties. “Een prettig gesprek waarin we nog eens hebben uitgelegd waarom het nodig is, wat leidde tot meer begrip”, zegt de woordvoerder. Rijkswaterstaat heeft hun toegezegd nog een keer te zullen kijken of er niet toch mogelijkheden zijn om het fiets- en wandelpad op de dijk open te houden. Over enkele weken gaan de organisaties en Rijkswaterstaat weer om de tafel.

Visvriendelijk Nieuwe natuurprojecten in de Afsluitdijk zijn de vismigratie-rivier en de vispassage, openingen in de dijk waardoor trekvissen van de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen en omgekeerd. Vanwege de dijk en de vaak gesloten sluizen gebeurt dat nu te weinig en dat is slecht voor de visstand. Trekvissen hebben zoet én zout water nodig voor hun levenscyclus. Er liggen nu nog miljoenen vissen in de Waddenzee als surfers te wachten voor de spuisluizen. Ze ruiken het zoete water en willen naar binnen, maar de stroming is voor deze trekvissen meestal te sterk om tegenin te zwemmen. De vismigratierivier en een visvriendelijk sluisbeheer moeten dit probleem oplossen en zorgen voor een gezondere visstand in Waddenzee en IJsselmeer.

