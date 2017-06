De affaire rond het Aids-artikel van Buck verdient alsnog een grondig onderzoek

De affaire telde veel verliezers. In de eerste plaats de aidspatiënten die in 1990 even uitzicht leken te hebben op spoedige genezing, maar die hoop al snel zagen vervliegen. De wetenschap in Nederland die een flinke deuk opliep; de affaire wordt nog vaak afgeschilderd als een van de grotere misstanden in de vaderlandse academie. En de betrokken onderzoekers, die een geweldige ontdekking op het spoor leken, maar hun claim dra moesten intrekken. Terwijl de meesten die zwarte bladzijde uit hun carrière zo snel mogelijk hebben omgeslagen, zit een van de hoofdrolspelers nog steeds werkloos thuis.

Henk Buck, emeritus hoogleraar organische chemie van de TU Eindhoven, zag zich destijds gedwongen zijn ontslag te aanvaarden en liep sindsdien achter de feiten aan. Hij had geen toegang meer tot de literatuur, geen contact meer met vakgenoten. "Ik heb hier nooit een wetenschappelijke dialoog over kunnen voeren", zei hij zaterdag in de krant.

Is die klacht terecht? Op 13 april 1990 publiceerde de groep van Buck, samen met die van Jaap Goudsmit, hoogleraar virologie aan het Amsterdamse AMC, in het vakblad Science een artikel waarin de onderzoekers beschreven hoe ze het aidsvirus dat zich in menselijk DNA had genesteld, konden lamleggen door het met een stukje zogeheten gemethyleerd DNA af te plakken. De claim hield geen stand. Volgens later onderzoek zat er helemaal geen gemethyleerd DNA in de Eindhovense monsters. De monsters zouden zijn vervuild en het was de vervuiling die het virus zou hebben geremd Het artikel werd teruggetrokken - Buck stemde hier pas mee in nadat naar eigen zeggen grote druk op hem was uitgevoerd. De TU en het AMC stelden onderzoeken in die voor beide groepen en hun onderzoeksleiders bijzonder kritisch waren. Ze leidden tot het ontslag van Buck en een reprimande voor Goudsmit. Twee conclusies stonden centraal in de bewijslast. De monsters zouden zijn vervuild en het was de vervuiling die het virus zou hebben geremd. En met de grafieken die het 'plakken' moesten bewijzen - via zogeheten NMR-technieken - was nogal selectief omgesprongen. Dat grensde aan vervalsing, schreef de Eindhovense onderzoekscommissie. Buck uitte zaterdag begrijpelijke, maar moeilijk bewijsbare twijfels bij dat eerste, en vroeg zich - terecht - af waarom die eventuele vervalsing aan hem werd toegeschreven. Door die onderzoeken en de berichtgeving eromheen is echter het beeld ontstaan dat het kwaad in Eindhoven is geschied. Buck was de dominante professor die geen tegenspraak duldde en zelfs zou hebben gerommeld. Illustratief detail: heette het aanvankelijk de affaire-Buck-Goudsmit, na verloop van een paar jaar werd het de affaire-Buck.

Gesloten deuren De inmiddels 87-jarige emeritus probeert nu al een kwarteeuw zijn visie op de gang van zaken over het voetlicht te krijgen. Als hij bij zijn eigen universiteit voor een gesloten deur komt te staan, klopt hij aan bij de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waar hij al sinds 1979 lid van is. Maar ook daar vangt hij bot. Ook bij de KNAW komt het niet tot een open we­ten­schap­pe­lijk debat over het onderzoek en de vraag wat er is misgegaan Ook daar komt het niet tot een open wetenschappelijk debat over het onderzoek en de vraag wat er is misgegaan. Als Buck tijdens een ledenvergadering probeert die discussie te openen, wordt hem het woord ontnomen. De hoogleraar dient een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Deze onderzoekt de zaak, geeft ruimte aan hoor en wederhoor, en organiseert een gesprek tussen Buck en de toenmalige KNAW-president Robbert Dijkgraaf. De Ombudsman concludeert dat de KNAW onbehoorlijk jegens Buck heeft gehandeld en stelt voor dat beide partijen hierover in overleg gaan. Dat overleg is er nooit geweest. Het is hier niet de plaats om te oordelen wie waar fouten heeft gemaakt. En of er sprake is geweest van fraude of niet. De manier om daar achter te komen is als de KNAW alsnog onderzoek doet. Nu blijft het beeld hangen dat de academische wereld in een van de meest geruchtmakende affaires een hoofdrolspeler heeft geofferd en daarna zo snel mogelijk is overgegaan tot de orde van de dag. Lees ook: Henk Buck kwam hard ten val na aids-onderzoek. 'Ik kon mij nooit verdedigen'

