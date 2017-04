De aardpeer dankt zijn Engelse naam aan Terneuzen

Over de etymologie van het woord 'aardpeer' zijn we dus snel uitgepraat: een peer die uit de aarde komt, dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Anders ligt dat voor sommige buitenlandse versies van het woord. Neem het Frans, waar de aardpeer heel exotisch topinambour wordt genoemd. Een Franse ontdekkingsreiziger nam de knol in 1607 uit Canada mee naar Frankrijk. Daar sprak men algauw van artichaut du Canada, omdat de smaak iets weg had van artisjok. Rond dezelfde tijd was Frankrijk in de ban van een net ontdekte indianenstam uit Brazilië (de Tupinambas). Zes leden van deze stam waren na een expeditie meegenomen en werden overal in het land als exotische bezienswaardigheid tentoongesteld. Een gewiekste handelaar kwam toen op het idee om de nieuwe groente naar de indianenstam te vernoemen.

Volgens de Britse aard­ap­pel­his­to­ri­cus (!) Redcliffe Salaman werd 'Terneuzen' verbasterd tot 'Jerusalem'

In Amerika, waar de aardpeer vandaan komt, spreekt men van sunchoke; de Engelsen noemen de knol Jerusalem artichoke. Niet omdat deze ook maar iets met Jeruzalem te maken heeft, maar wel met... Terneuzen. Daarvandaan werden begin zeventiende eeuw namelijk de eerste aardperen richting Engeland verscheept, waar ze Terneuzen artichokes werden genoemd. En volgens de Britse aardappelhistoricus (!) Redcliffe Salaman werd 'Terneuzen' verbasterd tot 'Jerusalem'. Ja, daar is wat fantasie voor nodig. Volgens anderen is Jerusalem artichoke een verbastering van de oude Italiaanse naam voor aardpeer: girasole articiocco ('zonnebloemartisjok'; nu zeggen Italianen topinambur). De bloem van de aardpeerplant lijkt namelijk erg op een zonnebloem.

