De aardbeien drive-in van Jan en Birgitte aan de A50, daar rijd je voor om

De ‘foodcourt’ van het Brabantse Uden is een terrein aan de A50 dat een McDonald’s, een Kentucky Fried Chicken en een Subway rijk is. Pal daartegenover, aan de overkant van de snelweg, staat een andere drive-in. Bij ‘Drive-in J&B’ kunnen mensen terecht voor een bak aardbeien van Jan (65) en Birgitte (60) van den Elzen. Vanuit dit container-achtige gebouwtje verkopen de Van den Elzens van april tot december hun aardbeien in allerlei verschijningsvormen: “Aardbeiensmoothies, aardbeien met verse slagroom, zelfgebakken wafels met aardbeien”, somt Birgitte op. “Aardbeienijs, aardbeienjam, en onze beroemde aardbeien met chocola. We plukken ze met steeltje, dopen ze in Belgische chocolade, en laten ze stollen op folie met onze merknaam - zo krijgen ze een J&B-stempel in de chocolade. Mensen rijden er speciaal voor om.”

Lees verder na de advertentie

De aardbeien groeien een paar meter verderop, in 3 hectare kassen. De Van den Elzens doen alles zelf, met hulp van 20 tot 45 man personeel. “In het voorjaar plukken we de bloemen uit de moederplanten, zodat er uitlopers ontstaan, dat zijn stekjes die als veters uit de moederplant groeien”, legt Jan van den Elzen uit. “In juli planten we die stekjes in het veld. Begin september, wanneer er een korte dag is, denkt de plant ineens: hé, het wordt winter, ik moet nu snel bloemen gaan maken, anders overleef ik het niet. Die bloemen bereidt hij voor, binnen in zich - je ziet ze niet.” Vlak voor de winter haalt Jan de plantjes uit de grond, en zet ze in een vriescel. “Op dat moment stoppen ze met groeien, en begint hun winter. Die duurt net zo lang tot ik ze er weer uithaal, dan beginnen meteen de aardbeien te groeien. Na ongeveer acht weken kunnen we plukken.”

We laten ze langer hangen dan de aardbeien die naar de veiling gaan - ze mogen lekker rijp worden