De aanval op bitcoin is geopend, de koers zakt ineen

Mocht een handelaar bij de Amerikaanse bank JP Morgan Chase het in zijn hoofd halen om bitcoins te kopen, dan staat hij ‘binnen de seconde’ op straat. Het is ‘tegen de regels en dom’, zei topman Jamie Dimon deze week.

Daarmee was Dimon nog niet klaar met de munt. Hij noemde bitcoin frauduleus, een zeepbel en een moderne versie van de Nederlandse tulpenbollenmanie. Dimon is niet de enige met deze vergelijking. Meerdere grote beleggers zien de overeenkomsten met de Hollandse zeepbel uit de zeventiende eeuw. Zij wijzen daarbij op de prijsontwikkeling die absurde proporties aanneemt.

Dat de munt deze maand zo zwaar onderuit gaat, komt niet alleen door de negatieve uitlatingen van de gevestigde orde in de financiële wereld

En dat allemaal voor een stukje code waar niemand greep op heeft. Een code die begin deze maand per bitcoin 4900 euro waard was terwijl de koers vrijdagochtend 1800 euro lager ligt. Daarom is het zo dom om te beleggen in bitcoins, zegt Dimon. En met hem ABN Amro. En vermogensbeheerder Optimix. En de financiële waakhond van het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn dan alleen nog de waarschuwingen van afgelopen maand.

Regulering Dat de munt deze maand zo zwaar onderuit gaat, komt niet alleen door de negatieve uitlatingen van de gevestigde orde in de financiële wereld. Zij jagen hooguit een beweging aan die begon toen de Chinese centrale bank begin deze maand enkele beperkingen oplegde aan cryptomunten. Chinese autoriteiten moeten al langer niets hebben van bitcoins, ethereums en andere digitale valuta. Vermogende burgers gebruiken dit geld om hun kapitaal naar het buitenland te krijgen. Dat wil de Chinese overheid niet. Daarom komt de centrale bank met regulering voor ICO’s. Dat staat voor Initial Coin Offering. Bij een ICO haalt een bedrijf geld op door een eigen cryptomunt te lanceren. Paris Hilton maakt er geregeld reclame voor. Deze maand prees ze de Lydian Coin aan, een munt die in het leven is geroepen door een marketing- en advertentiebedrijf. Dat hoopt zo beleggers te verleiden voor 100 miljoen dollar aan Lydians te kopen. Gaat het goed met het bedrijf, dan stijgt de waarde van de munt. Door alle ICO’s zijn er al meer dan duizend cryptomunten in omloop. Maar niemand controleert wat de bedrijven met het opgehaalde geld doen. Daarom heeft de Chinese centrale bank de ICO’s verboden. Ook de Britse toezichthouder FCA waarschuwt voor ICO’s. Iedereen die op deze manier geld investeert, moet er rekening mee houden alles te verliezen, waren de duidelijke woorden van de waakhond. Alleen al de afgelopen maand is naar schatting voor meer dan een miljard euro aan geld opgehaald via ICO’s. Een deel daarvan zit in de zakken van fraudeurs, denkt de FCA. De Chinese beperkingen voor de wildgroei aan digitale munten via ICO's leidde tot een scherpe daling van de bitcoinkoers. Juist deze spectaculaire dalingen en stijgingen maken de munt gewild bij speculanten. Toch komt ooit de dag van de totale ineenstorting, zo voorspellen critici, zoals eerder ook gebeurde met de tulpenbollen die in 1637 per bol bijna net zoveel waard waren als een grachtenpand in Amsterdam.

Ineenstoring is onvermijdelijk De ineenstorting is volgens kritische bitcoinvolgers onvermijdelijk omdat centrale bankiers en overheden nooit zullen toestaan dat grote hoeveelheden kapitaal ongecontroleerd over de grenzen stromen. Dat is prettig voor criminelen, die volop gebruik maken van de witwasmogelijkheden van bitcoin, maar onacceptabel voor de autoriteiten. Zo heeft ook Rusland al laten weten dat er een vorm van regulering moet komen voor cryptomunten. Met bitcoin is dat lastig. Toch is de onderliggende technologie wel degelijk interessant voor monetaire instanties en financiële instellingen. Deze technologie, blockchain genaamd, is te vergelijken met een besturingssysteem als Windows voor de computer. De Bank of England onderzoekt de mogelijkheden om zelf een digitale munt te beginnen op basis van blockchain. Als dat gebeurt, in Engeland of in andere landen, zal bitcoin naar verwachting zo hard vallen dat de munt niet meer opstaat. Lees ook: Bitcoin, de virtuele wereldmunt die de banken buitenspel moet zetten

