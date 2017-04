De aanslag die Zweden vreesde

Afgelopen week hielden de Zweedse politie en veiligheidsdiensten nog een grote terreuroefening, vertelt terrorismedeskundige Magnus Ranstorp. Zoals in veel andere hoofdsteden was het dreigingsniveau al maanden hoog. In Stockholm werd die dreiging gistermiddag realiteit toen een vrachtwagen in het stadshart op een menigte inreed.

“De veiligheidsdienst hield rekening met een lone-wolfscenario”, zegt Ranstorp. “Wat zojuist gebeurd is, werd dus verwacht, maar niet vandaag, niet hier en nu.”

’s Middags, iets voor drieën, stopt een blauwe vrachtwagen van bierbrouwer Spendrups bij een tapasrestaurant in het centrum van de Zweedse hoofdstad. Als de chauffeur uitstapt om een bestelling uit te laden, weet een gemaskerde man zich het voertuig in te werken. De bierleverancier probeert de kaper nog de weg te versperren, maar moet opzij springen om de optrekkende wagen te ontwijken.

Al het trein- en metroverkeer in en rond Stockholm lag vrijdagavond plat. De politie raadde iedereen in de stad aan binnen te blijven, en vooral niet naar het stadshart af te reizen. De wegen naar belangrijke locaties, zoals het parlementsgebouw, waren afgesloten. Veel mensen die net uit hun werk komen gingen te voet naar huis.

De dader werd ’s avonds aangehouden. De politie had eerder al een foto van hem vrijgegeven. De diensten willen verder niks kwijt, maar volgens Ranstorp is hij de hoofdverdachte. “Tot deze man is aangehouden verkeren we in een crisissituatie”, zegt de terreurexpert. Hij kan logischerwijs nog niks zeggen over een mogelijk motief, de achtergrond van de dader of de te verwachten repercussies.

De ravage vindt plaats op een steenworpafstand van een van Stockholms grootste metrostations. “De dader heeft makkelijk kunnen vluchten”, zegt Ranstorp. “Dit is het deel van de stad waar de meeste mensen werken, de meeste mensen de ondergrondse nemen. Zeker vijf verschillende lijnen komen hier samen.” Sommige Zweedse media berichtten over ‘een schietpartij op het centraal station’. Maar er zijn daar geen schoten gelost en er heeft alleen een evacuatie plaatsgevonden.

Het was eigenlijk raar stil

Zeven gezellige uren hadden het moeten worden. Linda van der Pol maakte met haar vrienden een overtocht met de boot van Tallinn in Estland naar Zweden. Toen ze gisteren op de winkelstraat Drottninggatan, in het centrum van Stockholm uit de Retroshop stapte, was de vrachtwagen net voorbij gedenderd.



“Er kwamen allemaal mensen mijn richting op rennen. In de verte zag ik rook. Aan het einde van de straat lagen lichamen. Nee, gegil was er niet, dat had ik eigenlijk wel verwacht. Het was eigenlijk raar stil. In de verte werden pogingen gedaan om mensen te reanimeren, heel akelig. Een fotograaf in mijn gezelschap had er grote moeite mee om foto’s te maken, terwijl voor een fotograaf dat toch de eerste reactie is.”

Van der Pol, die in het kader van haar studie cultuurgeschiedenis van het moderne Europa aan de Universiteit Utrecht nu stage loopt aan de universiteit van Tartu in Estland, raakte haar vrienden kwijt. “Het is een chaos in de stad. Het openbaar vervoer ligt stil. Maar de boot naar Tallinn vertrekt op tijd. Zeven uur hadden we in Stockholm, maar het is een flink verhaal geworden.”

