De aanpak van laaggeletterden is dweilen met de kraan open, waarschuwen experts

Dat schrijven minister Van Engelshoven (onderwijs), minister De Jonge (zorg), staatssecretaris Van Ark (sociale zaken) en staatssecretaris Knops (binnenlandse zaken) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn onmisbaar, stelt Van Engelshoven. “Een tekort aan deze vaardigheden vormt een barrière om zelfstandig mee te doen in onze maatschappij.”

Volgens Stichting Lezen en Schrijven hebben in Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Van de 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar die moeite heeft met taal, rekenen of allebei, is meer dan de helft autochtoon. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn overigens geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo.

Er zijn steeds meer school­ver­la­ters die onvoldoende kunnen lezen en schrijven Maurice de Greef, hoogleraar

Lastige doelgroep Met de nieuwe investeringen wil de overheid meer mensen bereiken met Nederlands als moedertaal. Dat is een lastige doelgroep, zegt een woordvoerder van Stichting Lezen en Schrijven. “Immigranten en vluchtelingen volgen natuurlijk het inburgeringstraject. Maar mensen met moedertaal zijn lastiger te vinden omdat er veel schaamte en taboe over laaggeletterdheid heerst. Deze mensen komen vaak pas op latere leeftijd uit de kast.” Om ervoor te zorgen dat deze mensen zich laten bijspijkeren, komt er meer geld om ervaringsdeskundigen op te leiden die hen daarvoor kunnen enthousiasmeren. Het extra budget voor gemeenten loopt op tot 7,3 miljoen euro per jaar in 2024. Voor werkgevers komt er jaarlijks drie miljoen beschikbaar om werknemers cursussen aan te bieden. Ook komt er een informatiepunt voor de mogelijkheden op het gebied van volwassenenonderwijs, scholing en subsidies. De extra investeringen zijn mooi, vindt Stichting Lezen en Schrijven, maar de overheid is nog lang niet ambitieus genoeg. Hoewel het landelijke programma ‘Tel mee met taal’ volgens de stichting al duizenden mensen op weg heeft geholpen, neemt de laaggeletterdheid in Nederland juist toe in plaats van af. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat er steeds meer leerlingen van de basisschool afkomen die niet goed kunnen lezen en rekenen. Bijna 20 procent van de vijftienjarigen heeft een taalachterstand. Het is daarom van groot belang dat er meer tijd en ruimte komt voor de basis, vindt de Stichting Lezen en Schrijven: kwalitatief goed taal- en rekenonderwijs op school. “Er zijn steeds meer schoolverlaters die onvoldoende kunnen lezen en schrijven”, zegt de woordvoerder. “Om de problematiek het hoofd te bieden is het voortbouwen op de ingeslagen weg goed, maar de overheid moet veel meer inzetten op preventie. Voorkomen is beter dan genezen, anders blijft het dweilen met de kraan open.”



Meer geld voor volwasseneneducatie Volgens Maurice de Greef, hoogleraar leereffecten lageropgeleiden aan Vrije Universiteit Brussel, moet het budget voor volwasseneneducatie in Nederland structureel omhoog. “We hebben te kampen gehad met heel veel bezuinigingen op dit dossier”, zegt hij. “Vergeleken met de rest van Noordwest-Europa heeft Nederland het laagste budget voor volwasseneneducatie. Het budget is twee derde afgenomen sinds 2001. Iemand uit Polen of Slovenië krijgt meer.” Dat verklaart deels waarom laagopgeleiden in de Nederlandse werkloosheidscijfers zo’n groot aandeel vormen, zegt De Greef. Ze hebben relatief weinig mogelijkheden om zich bij te scholen. “Dat is zorgelijk, want uit onderzoek blijkt dat de impact van leertrajecten op latere leeftijd juist heel groot is. We doen in Nederland best veel voor laagopgeleiden, maar dat zijn vaak losse cursussen of projecten. De overheid moet structureel meer investeren in volwasseneneducatie.”

