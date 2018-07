De aanhoudende droogte zorgt voor een tweedeling in Nederland: de hooggelegen gronden in het oosten en zuiden hebben geen andere aanvoer dan regen- en grondwater, en zien hun tekort verder groeien, terwijl het lage westen en noorden aanvoer hebben van rivierwater. Daar is nog geen watertekort, meldt de Unie van Waterschappen.

Er is een landelijke commissie waterverdeling (LCW) die het in de gaten houdt, en die slaat nog geen alarm. Bij Lobith stroomt nu per seconde 1259 kubieke meter water het land in. Dat is nog boven de ondergrens van 1200 kuub die de LCW voor juli hanteert. Maar er valt in het hele stroomgebied van de Rijn weinig neerslag, dus de aanvoer zal nog dalen. Als dat gebeurt zal besloten worden extra rivierwater vast te houden in het IJsselmeer en Markermeer.

Ook in het stroomgebied van de Maas wordt geen regen verwacht, maar die rivier zit nu nog ruim boven de norm. De LCW gaat zich zorgen maken als er bij Sint Pieter in Limburg per seconde minder dat 25 kuub doorkomt; op dit moment brengt de Maas daar per seconde tegen de 90 kuub, en de voorspelling is dat de aanvoer boven de 50 kuub zal blijven.

Neerslagtekort Het grondwater biedt in deze droogteperiode weinig soelaas. De voorraad is aan de lage kant, zegt de LCW. De wintermaanden waren weliswaar nat, maar die werden gevolgd door een droog voorjaar. De grondwaterstanden zijn laag tot zeer laag in normale gebieden, en in polders normaal tot laag. Door de hoge temperaturen verdampt veel water. Het KNMI trekt die verdamping af van de aanvoer, en komt dan tot een zogenoemd neerslagtekort (in millimeters). 2018 is op weg een topjaar te worden, qua droogte. Het neerslagtekort gaat naar de 160 millimeter, en zal de komende week naar verwachting stijgen tot boven de 200 millimeter. Het droogterecord staat op naam van 1976, toen het tekort opliep tot 360 millimeter.