Davy Klaassen: 'Er heerst in deze ploeg een gevoel van onoverwinnelijkheid'

Het wordt hem vaak gevraagd na afloop van een wedstrijd: "Davy, wat was het eerste wat je in de kleedkamer deed?" Maar Davy Klaassen weet het antwoord nooit. Te veel adrenaline. Te veel roes. En ook vaak intense blijdschap, die hij dan deelt met zijn even uitzinnige ploeggenoten. Klaassen, 24 jaar oud, zegt: "Wedstrijden zijn soms zo heftig, zo intens. Ik probeer zelf goed te spelen, maar ben ook bezig met het team. Die rol vervul ik altijd. Als ik iemand kan helpen, dan zal ik dat altijd doen."

Het tekent de teamspeler in Klaassen. Zijn helpende hand was vaak nodig in de Europese campagne van Ajax, die vanavond wordt afgesloten met de Europa League-finale tegen Manchester United. Neem het uitduel bij Olympique Lyon. De Amsterdammers piepten en kraakten, zoals ze dat ook hadden gedaan bij Schalke 04, maar plots waren daar Klaassen, Sánchez en Onana die het elftal door hachelijke momenten loodsten. Klaassen: "Er heerst in deze ploeg een gevoel van onoverwinnelijkheid. Niet in de zin van: we winnen wel even. Maar als we ons eigen spel spelen, dan wint bijna niemand van ons."

Ajax kende een slechte competitiestart, waarin thuis punten werden verspeeld tegen Willem II (1-2) en Roda JC (2-2) en de club werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League tegen FK Rostov. De ommekeer? Klaassen, die het hele seizoen fit is gebleven, denkt even na. "Gelijk na de winterstop dacht ik: ik zie dingen terug die we heel graag willen. Vanaf de thuiswedstrijd tegen FC Kopenhagen (medio maart, red.) gingen we nog een stap verder. Er ontstond een soort onverzettelijkheid in het team. Dat vond ik mooi om te zien."

Ajax moest wennen aan Bosz, zoals ook de trainer moest wennen aan Ajax. "In het begin van het seizoen was het frustrerend dat het ons niet lukte", kijkt Klaassen terug. "De ruimtes waren te groot, de feeling ontbrak en dan loop je je in dit systeem een ongeluk. Je moet goed op elkaar afgestemd zijn. Eén meter, één seconde kan het verschil maken. Daar hebben we veel over gesproken met elkaar."

Mooi voetbal

Nick Viergever, geschorst voor de finale, was misschien wel de personificatie van die onverzettelijkheid bij Ajax. Hij gooide zich soms voor de bal (tegen FC Kopenhagen) en maakte in extremis een doelpunt tegen Schalke 04, waardoor uitschakeling werd afgewend. "Ik vind het jammer dat hij er niet bij is in de finale", zei Klaassen op de internationale persdag van Ajax, vorige week. "Nick is een goede speler. Het ziet er misschien niet zo spectaculair uit als bij Sánchez, maar bij Ajax, bij ons in het team, heeft iedereen de waarde van Nick allang ingezien. Hij kan goed voetballen, goed verdedigen en hij coacht veel. In een jonge achterhoede is dat wel zo prettig."

Davy Klaassen (l) en Nick Viergever tijdens de training van Ajax daags na het bereiken van de halve finale van de Europa League. © ANP

Zonder Viergever, maar met een verder complete selectie, hoopt Ajax voor het eerst sinds 1995 weer een Europese prijs te winnen. De manier waarop zijn ploeg zich dit seizoen heeft gemanifesteerd, stemt Klaassen trots. "Aan het begin van het seizoen hoorde ik mensen nog zeggen dat een Nederlandse club nooit meer in een Europese finale kon komen, maar wij hebben aangetoond dat het wel kan − met mooi voetbal, vind ik zelf; voetbal waarmee we gewoon laten zien dat we de beste zijn."

Davy Klaassen, bezig aan zijn zesde seizoen in het eerste van Ajax, vindt dat iedere Ajax-speler deze voetbaljaargang beter is geworden. Ook hijzelf. "Dit was mijn beste jaar bij Ajax", meent hij. "En zo hoort het ook. Als je je normaal ontwikkelt, zoals ik op mijn leeftijd, dan word je elk jaar beter." Een vertrek naar het buitenland? "Ik denk dat niemand mij dat kwalijk zou nemen", zegt hij serieus. "Maar ik moet het ook zelf willen en er een goed gevoel bij hebben. Dat zie ik wel. Ik kan er op dit moment niet veel eerlijks over zeggen."