Davis Cup-team is na drie jaar terug in de wereldgroep

De Bakker had vier sets nodig om zijn tegenstander te verslaan: 3-6 6-4 6-4 6-4. Eerder had Robin Haase de stand in evenwicht gebracht toen hij in vier sets (6-1 1-6 6-3 6-4) won van Jiri Vesely.

De kans op een terugkeer in de wereldgroep leek vrijdag nog ver weg toen De Bakker verloor van Vesely en Haase niet kon winnen van Rosol. "Dat was pijnlijk, je wilt zo'n dag tenminste met 1-1 afsluiten", zei De Bakker daar vandaag over. De dubbelpartij van zaterdag werd gewonnen door Haase en Matwé Middelkoop

Rosol wist zijn succes van vrijdag vandaag niet te herhalen en raakte na de eerste set het spoor enigszins bijster. Hij durfde De Bakker niet onder druk te zetten en bleef achter de baseline staan. Bovendien was De Bakker sinds lange tijd weer in goede vorm.

Blessureleed De 28-jarige Hagenaar werd maandenlang geteisterd door blessureleed. Eerst was het zijn elleboog, toen de schouder. Hij kelderde uit de tophonderd naar plek 603 op de wereldranglijst. Op de kleinere toernooien, waar hij soms zijn eigen ballen moet rapen, probeerde De Bakker de afgelopen tijd de weg omhoog weer te vinden. “Ik moest wennen aan het spel van Rosol, maar nadat ik hem brak in de tweede set draaide de wedstrijd”, zei De Bakker na afloop. Hij zei erg blij te zijn met de winst. “Ik ben hier zo blij mee. Die paar weken per jaar met de Daviscup, ik houd ervan."

