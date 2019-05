David Ferrer heeft zijn afscheidsfeestje al gehad, maar wil nog niet met pensioen

Deze week speelt hij in Madrid zijn laatste wedstrijd. En dan zal ook op het gravel in de Spaanse hoofdstad een hoofdbandje liggen van de voormalige nummer 3 van de wereld.

Het is zijn manier om afscheid te nemen. “Ik begon daarmee in Auckland. Ik verloor de wedstrijd en dat is mijn laatste herinnering aan ieder toernooi. Alsof ik mijn laatste druppels zweet achterlaat”, vertelde de 37-jarige Spanjaard onlangs aan de spelersorganisatie ATP. Vandaag liet de huidige nummer 144 van de wereld in de Caja Mágica van Madrid zien waarom hij lange tijd tot de wereldtop behoorde. Ferrer speelde in de eerste ronde tegen zijn zes jaar jongere landgenoot Roberto Bautista Agut.

Vechtlust

De huidige nummer 21 van de ­wereld was niet opgewassen tegen de veteraan. Ferrer, bekend om zijn vechtlust, had zichtbaar last van zijn lichaam. Hij onderging in de derde set een blessurebehandeling aan zijn heup. Daarna leek het hem een goed moment om er snel een einde aan te maken. Nog niet aan zijn carrière, wel aan de wedstrijd. Hij brak de service van Agut op 3-3 in de derde set en maakte het op zijn derde matchpoint af. Met 6-4 4-6 en 6-4 verlengde hij zijn loopbaan nog een ronde. De bandana ging mee. Madrid krijgt meer zweetdruppels te zien van de man die door de tenniswereld wordt geroemd om vechtlust en sportieve karakter.

De wedstrijd tegen Agut was de 1110de partij in de bijna twintig jaar lange carrière van Ferrer. Hij begon met tennis toen hij 8 was. Op zijn vijftiende verhuisde hij naar Barcelona om te trainen bij de Catalaanse tennisbond. In 2000 werd hij prof, twee jaar later maakte hij zijn entree in de mondiale tophonderd.

Het hoogtepunt van zijn carrière beleefde hij in 2013, toen hij de finale van Roland Garros haalde. In de eindstrijd trof hij Rafael Nadal, die weinig genade had voor zijn goede vriend. Ferrer kwam er niet aan te pas en verloor in straight sets.