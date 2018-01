Dataverzameling: speld in een hooiberg, of connecting the dots?

Neem de discussie over dataverzameling door veiligheidsdiensten. Die gaat over metadata, zelflerende algoritmen en kunstmatige intelligentie - en dat is best wel ingewikkeld.

Mogen veiligheidsdiensten meer data gaan verzamelen?

Nee, zeggen de tegenstanders en zij gebruiken het beeld van de speld in de hooiberg. Veiligheidsdiensten zijn op zoek naar een speld in een hooiberg. Wanneer ze meer data willen verzamelen, maken ze de hooiberg nog groter. Dat is natuurlijk zinloos, denk je - je vindt de speld niet door meer hooi te verzamelen.

Connecting the dots

Voorstanders spreken over connecting the dots, het verbinden van punten. Het gaat over ‘data-punten’. Dat doet denken aan punttekeningen. Je ziet honderden genummerde punten voor je, een chaotisch geheel. Maar als je die zorgvuldig en in de juiste volgorde met elkaar verbindt, ontstaat er een patroon. Kun je de terrorist in beeld krijgen. Dat is zo, denk je - maar dan moet je natuurlijk wel over alle data-punten beschikken. Anders vind je die terrorist niet.

Deze beelden zijn natuurlijk ook weer makkelijk te bestrijden. Voorstanders van meer dataverzameling zullen zeggen dat het beeld van de hooiberg simplistisch is. Dat we allang over technologie beschikken om spelden in hooibergen snel te vinden - en dat meer hooi meer spelden oplevert. En tegenstanders zullen hetzelfde doen: het is toch ronduit simplistisch om dataverzameling te vergelijken met kindertekeningen. De werkelijkheid is nu eenmaal ingewikkelder dan het beeld.

