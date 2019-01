Dat we met onze ogen alles zien, is een illusie: ‘Feitelijk zien we maar heel weinig’

Je denkt misschien dat je ziet wat je ogen waarnemen, maar dat klopt niet. “Feitelijk zien we maar heel weinig”, zegt Floris de Lange. Onlangs vertelde hij tijdens zijn oratie op de Radboud ­Universiteit hoe de mens de wereld om zich heen ­ervaart. Het meeste gaat dus langs ons heen. “Dat we een scherpe, kleurrijke wereld zien, is een illusie”, zegt de jonge hoogleraar.

Wat gebeurt er dan wél als we zien?

“Zo’n drie keer per seconde maken we een oogbeweging. Op die manier tasten we continu onze omgeving af. Deze oogsprongen of saccades duren ongeveer 20 milliseconden, het zijn de snelste bewegingen die ons lichaam maakt. In die ultrakorte periode zie je heel even niets. Wil je die oogbewegingen nabootsen, dan zou je in een hoog tempo een camera voortdurend alle kanten op moeten zwaaien, waarbij alleen het midden van je beeld scherp is en de rest heel schimmig. Van al die onrust merken we helemaal niets, integendeel: we denken dat we een stabiel beeld van de wereld hebben.

“Ook denken we dat we de wereld scherp zien, maar in feite zien we maar een puntje heel scherp. Kleiner dan 2 procent van het totale gezichtsveld. De randen daaromheen zijn wazig en worden door onze hersenen ingevuld op grond van eerdere ervaringen.”