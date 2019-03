Dansen op de Dam voor een beter pensioen

Terwijl de felle ochtendzon op zijn kale hoofd schijnt, gebruikt een lange man zijn FNV-vlag om luchtgitaar te spelen op Route 66. Een live-band knalt het nummer hard over de Amsterdamse Dam. Het is kwart voor tien ’s ochtends en de protestactie tegen het ophogen van de AOW-leeftijd is officieel nog niet eens begonnen.

Het kabinet moet nu eens met structurele oplossingen komen FNV-voorzitter Han Busker

Vakbonden FNV, CNV en VCP laten vandaag het hele land weten wat hun pensioenstandpunt is. Vanmorgen stond het openbaar vervoer 66 minuten stil in de grote steden, reden er amper treinen en reed politie- en ambulancepersoneel in langzaam rijdende colonnes vanuit het hele land naar Den Haag.

Stilstand Als minister Wouter Koolmees (D66, sociale zaken) die AOW-leeftijd voor vijf jaar vastzet op 66 jaar, overweegt de vakbeweging weer aan de onderhandeltafel te komen over een nieuw pensioenstelsel. Dat overleg staat nu al maanden stil. Het ouderdomspensioen komt uit de portemonnee van de overheid. De kosten stijgen omdat Nederland steeds ouder wordt, maar mensen met een zwaar beroep kunnen die verhoogde leeftijd niet altijd in goede gezondheid halen, stellen de bonden. “Het kabinet moet nu eens met structurele oplossingen komen”, zegt FNV-voorzitter Han Busker even nadat de muziek is opgehouden en de luchtgitaar op het plein weer in een gewone vlag is veranderd. Met zijn blinkende gouden tand in de zon ziet Roderick Kwidama (32) het allemaal rustig aan. Onder zijn FNV-hesje prijkt zijn gemeentewerkersuniform. “Eigenlijk sta ik hier omdat mijn collega’s van de veegdienst hierheen wilden”, lacht hij. Zelf maakt hij zich weinig zorgen over zijn oude dag, al bouwt hij nu amper iets op. “Ik werk via een uitzendbureau, vandaar. Maar dit is tijdelijk. Ik wil een eigen bedrijf opstarten om nieuwe sneakers naar Nederland te halen. Vanaf dan spaar ik zelf voor mijn pensioen.” Het kabinet kan zijn collega's van de veegdienst ook tegemoet komen door de RVU-boete af te schaffen, stelt de vakbeweging. Die afkorting staat voor Regeling Vervroegd Uittreden, en de boete die daarbij hoort is de bonden een doorn in het oog. Werkgevers moeten nu veel belasting afdragen als een werknemer met vervroegd pensioen wil: 52 procent van de ontslagvergoeding. Door die boete, stellen de bonden, is het bijna onmogelijk om vervroegde pensioenregelingen op te nemen in de cao’s die die bonden afsluiten. Minister Koolmees wilde die tijdens de onderhandelingen halveren.

Protestbord in de hand En wie weet, misschien hebben Jeroen de Visser en zijn zes klasgenoten daar over een jaar of vijftig ook baat bij. De zeven doen een opleiding werktuigbouwkunde bij staalbedrijf Tata Steel. “Straks moet ik tot mijn tachtigste doorwerken”, zegt de zestien-jarige met een protestbord in zijn hand. Hij is een stuk jonger dan de gemiddelde actievoerder hier. Die is overwegend van middelbare leeftijd of ouder. En man. Volgens Tanja Folmer (52) is dat laatste niet zo gek: “Je hebt hier veel mensen uit fysiek zware sectoren als de bouw en metaal. Typische mannenberoepen.” Maar de juridisch medewerker van FNV benadrukt dat ook stress tot klachten leidt. “Ik zie veel mensen met een burn-out langskomen. Bijvoorbeeld uit de schoonmaak en zorg, met al die wisseldiensten en personeelstekorten.” Folmer is moeilijk te verstaan onder de opzwepende leuzen die vanaf het podium door de binnenstad golven. ‘Actie, actie, actie’, klinkt het herhaaldelijk. Niet iedereen onderschrijft dat, bewijzen twee veertigers die op hun scooter langs de Dam rijden. “Ga eens werken, joh!”

