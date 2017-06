Dankzij Trump leeft een oud idee voor Europese defensie weer

Een 'samenraapsel van verschillende dingen', zegt de ene Brusselse diplomaat. Een 'extreem rijke Europese top', zegt een ander. De EU-regeringsleiders zullen vandaag en morgen in Brussel over zoveel uiteenlopende kwesties praten, dat een kritische waarnemer zou kunnen concluderen dat de top eigenlijk helemaal nergens over gaat.

Toch is er met enige moeite wel degelijk een rode lijn te bespeuren in dat woud van onderwerpen. Tussen de regels door laten de politieke kopstukken blijken dat ze voorlopig weinig zullen hebben aan de VS onder president Trump, en dat ze dus hun eigen boontjes moeten doppen. Dat komt vooral tot uitdrukking in hun beslissing om een nieuw Europees defensiemechanisme op poten te zetten, de zogeheten Permanent Gestructureerde Samenwerking. Dat is een oud idee dat al in het Verdrag van Lissabon staat, maar de geopolitieke situatie in de wereld maakt de Europese geesten er nu pas rijp voor. "De leiders zullen de Rubicon oversteken", zo drukt een hoge EU-functionaris het uit. "Maar dat wil nog niet zeggen dat ze in Rome zijn."

Het samenwerkingsverband biedt EU-landen de vrijwillige mogelijkheid om per geval bepaalde defensieprojecten samen te doen, tot en met militaire missies. Vooralsnog gaat het vandaag om de unanieme steun van alle 28 landen (inclusief het Verenigd Koninkrijk) aan deze vorm van versterkte samenwerking. Concrete plannen komen later dit jaar.

Klimaatakkoord Volgens 'EU-president' Donald Tusk is deze versterkte defensiesamenwerking een bewijs voor 'onze verantwoordelijkheid in trans-Atlantische betrekkingen, in een tijd dat die meer dan ooit tevoren nodig is aan onze kant van de Atlantische Oceaan', zo schrijft de Pool in zijn uitnodigingsbrief aan de EU-leiders. De EU zal een ambitieuze vrij­han­dels­agen­da op het wereldtoneel actief promoten Zij zullen ook hun onverminderde steun uitspreken aan het klimaatakkoord van Parijs, waar Trump begin deze maand zijn handen vanaf trok. 'Het akkoord blijft een hoeksteen in de mondiale pogingen om klimaatverandering effectief aan te pakken, en kan niet heronderhandeld worden', zo staat in de uitgelekte concept-slotverklaring van de top. Die laatste woorden zijn een duidelijke terechtwijzing van Trumps suggestie dat de VS open staan voor onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord. En dan is er nog een hoofdstukje handel, waarin de regeringsleiders eveneens duidelijk maken dat zij een geheel andere koers nastreven dan de naar protectionisme neigende Donald Trump. 'Sterk ervan overtuigd dat handel bijdraagt aan het creëren van welvaart en banen, zal de EU de markten open houden en protectionisme bestrijden', aldus de concept-slotverklaring. 'De EU zal een ambitieuze vrijhandelsagenda op het wereldtoneel actief promoten'. Toch staan er ook nog de nodige interne EU-kwesties op de agenda waarbij de vrieskou in de trans-Atlantische betrekkingen er minder toe doen, zoals migratie, de EU-economie, terrorismebestrijding en de Brexit. De Franse president Emmanuel Macron maakt vandaag zijn debuut op een Europese top.

Minitop in Den Haag Demissionair premier Rutte was gisteravond in Den Haag gastheer van een minitop met de regeringsleiders van de Benelux-landen, Zweden en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. Denemarken en Finland stuurden hoge functionarissen. Al deze landen zijn op zoek naar een nieuw evenwicht in de EU in het licht van het aanstaande Britse vertrek. Maandag was er in Warschau al een soortgelijk treffen van de Benelux met de 'Visegrad-vier': Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië. Specifiek voor Nederland geldt ook Oostenrijk als een land waar het in de toekomst vaker mee zou kunnen optrekken.

