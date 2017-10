Dankzij deze Nobelprijswinnaars is de biochemie een nieuw tijdperk ingegaan

Zien is begrijpen. Biochemici kunnen nog zoveel kennis verzamelen over de samenstelling en structuur van hun moleculen zoals eiwitten of virussen, een beeld maakt pas echt duidelijk hoe die moleculen werken. Dan wordt zichtbaar wat de functie is van de onderdelen. Een plaatje onthult direct wat bijvoorbeeld het wapen is van een virus en waar diens zwakke plekken zitten.

Dankzij het werk van Dubochet, Frank en Henderson zijn moleculen scherper in beeld te brengen. © NobelPrize.org

Een gewone microscoop kan zulke beelden niet maken. Licht is te grofmazig om individuele atomen te onderscheiden. Met een elektronenmicroscoop zou het moeten kunnen, ware het niet dat de elektronenbundel de biomoleculen aan flarden schiet. Bovendien werkt een elektronenmicroscoop in vacuüm en die toestand overleven eiwitten niet. Biochemici waren daarom jarenlang aangewezen op de zogeheten röntgendiffractie maar daarmee konden ze alleen kleine moleculen in beeld brengen. Of eiwitten die zich in een kristalvorm lieten gieten en dat waren er niet veel.

Elektronenmicroscoop De Schot Richard Henderson had op allerlei manieren geprobeerd de röntgenaanpak naar zijn hand te zetten, maar de biomoleculen lieten zich niet dwingen. Dan toch maar de elektronenmicroscoop, bedacht hij begin jaren zeventig. Hij koos een eiwit dat betrokken is bij de fotosynthese van een bacterie en dat met velen in de celwand zit. Daardoor kon Henderson vele eiwitten tegelijk bekijken die geordend waren alsof het een kristalvorm was. En omdat het er zo veel waren, kon hij volstaan met een zwakke elektronenbundel. Frank ontwierp technieken waarmee hij twee­di­men­si­o­na­le plaatjes kon ombouwen tot één 3D-beeld Het lukte, al was het beeld dat hij in 1975 presenteerde, een stuk vager dan de plaatjes van de röntgendiffractie. Vijftien jaar lang sleutelde Henderson aan zijn techniek, hij reisde de wereld af op zoek naar de beste elektronenmicroscoop en uiteindelijk, in 1990, kon hij een beeld van zijn eiwit laten zien dat niet onderdeed voor de röntgentechniek. Maar zou zoiets ook kunnen bij moleculen die niet zo geordend waren? Hier komt Joachim Frank in beeld, de Duitser die computerprogramma’s ontwikkelde waarmee hij alle ruis uit de beelden wegfilterde en de rommelig gegroepeerde eiwitten op één lijn wist te zetten. Vervolgens ontwierp hij technieken waarmee hij diverse tweedimensionale plaatjes kon ombouwen tot één 3D-beeld. Het zikavirus. © NobelPrize.org