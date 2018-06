Dankzij Azerbeidzjan wordt Europa straks minder afhankelijk van gas uit Rusland

De presidenten van Turkije, Azerbeidzjan en Georgië hebben gisteren een pijplijn geopend die gas uit de Kaspische Zee naar Turkije brengt. De Trans-Anatolische Natuurlijk Gas Pijplijn (Tanap) loopt van Bakoe naar Noordwest-Turkije en is de ruggegraat van een netwerk dat de Europese Unie aan energie moet helpen.

Lees verder na de advertentie

De openingsceremonie vond plaats in de stad Eksishir, grofweg tussen Ankara en Istanbul, waar een groot gasdrukstation is aangelegd. Het is een van de twee plaatsen waar Turkije het gas kan aftappen. Die leveringen komen nu op gang. Vanaf 2020 zal veel gas worden doorgeleid naar de Europese markt.

Maar eerst moet de Trans-Adriatische Pijplijn gereed komen: via Griekenland en Albanië gaat die over de bodem van de Adriatische Zee naar Italië. Eind volgend jaar is het zover. Als de nieuwe Italiaanse regering het project tenminste niet torpedeert: milieuminister Sergio Costa zinspeelde daar vorige week op. Europa zou jaarlijks 10 miljard kubieke meter gas gaan afnemen, Turkije de overige 6 miljard kubieke meter.

Met Azerbeidzjan haalt de EU een gasleveranier in huis die het niet zo nauw neemt met de mensenrechten

Westen De Tanap-lijn meet van Ardahan bij de Georgische grens naar Edirne bij Griekenland 1850 kilometer. Er zijn 160.000 buizen gebruikt met grotendeels een diameter van 1,40 meter. De aanleg begon in maart 2015 en de kosten worden geschat op 8 miljard dollar. De tekst gaat verder onder de afbeelding. © Thijs Van Dalen Azerbeidzjan beschikt met het gasveld Shaz Deniz Phase II in de Kaspische Zee over een van de grootste gasreserves ter wereld. Het gebied van 140 vierkante kilometer bevat 1,2 biljoen kubieke meter gas, meldt de Turks-Azerbeidzjaanse onderneming Tanap. Dankzij de nieuwe aansluiting op de bestaande South Caucasus Pipeline kan Azerbeidzjan dat gas aan het Westen gaan verkopen, zoals het ook al veel aan de olie heeft verdiend. Ook voor Turkije, dat van de Energie-Zijderoute spreekt, is het project belangrijk. Niet alleen omdat het land energie importeert en hard wordt geraakt door de hogere olieprijs. Ook ziet Turkije z'n invloed groeien als 'energie-corridor'. 'Turkije heeft een stem in elke schakel van de waardeketen tussen producent en klant', schrijft Tanap. In dit bedrijf zitten het staatsoliebedrijf van Azerbeidzjan Socar (een belang van 58 procent), het Turkse olietransportbedrijf Botas (30 procent) en oliemaatschappij BP (12 procent).

Overwinning Al sinds 2005 stroomt de olie van Azerbeidzjan via Georgië naar de Turkse kustplaats Ceyhan. Die verbinding was een overwinning voor Turkije. Sinds het einde van de Sovjet-Unie had het gelobbyd om de olie van de Kaspische Zee op de wereldmarkt te kunnen brengen. Door die buis nam de Russische invloed in de regio af. Een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van energie liet gisteren in Ankara weten de nieuwe gasbuis vanwege geopolitieke belangen te steunen, meldde website AA Energy. Dankzij Azerbeidzjan wordt Europa minder afhankelijk van gas uit Rusland. Inmiddels is de aanleg begonnen van de gasleiding Nord Stream 2, van Rusland naar Duitsland. Als die gereed is, kan Rusland Oekraïne buitenspel zetten. Met Azerbeidzjan haalt de EU een gasleveranier in huis die het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Onlangs kwam een groot omkoopschandaal naar buiten, 'kaviaargate', waaruit bleek dat de Raad van Europa, die toezicht houdt op de mensenrechten, zich had laten inpalmen door president Ilham Aliyev. De Raad zou martelingen, politieke gevangenen en verkiezingsfraude hebben genegeerd.

Lees ook:

Tweede Kamer wil het Kremlin niet aan de knoppen van nieuwe gaspijpleiding Nu de gaswinning in Groningen in razend tempo wordt verminderd, komt Rusland als vanzelf in beeld als oplossing. Maar het kabinet kan niet onbekommerd een beroep doen op het gas van president Poetin.