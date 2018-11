Daniëlle van de Donk moet nog wennen aan de nieuwe status van Oranje

Het is een tekenend beeld uit de wedstrijd Nederland-Zwitserland, die 9 november met ruime cijfers gewonnen werd door de voetbalsters van Oranje (3-0). Zie middenvelder Daniëlle van de Donk haar teamgenoten eens opzwepen na een minuut of tien.

Lees verder na de advertentie

Het publiek in stadion Galgenwaard ziet het. Voelt het. Zwitserland, waar morgen de return wordt gespeeld in de finale van de play-offs om een WK-ticket, moet vanaf de allereerste minuut bij de strot gegrepen worden, vindt Van de Donk (27). "In zo'n wedstrijd moet je in de eerste tien minuten juist laten zien: we zijn er en we zijn niet bang voor jullie", zegt ze vrijdagavond laat, nadat Oranje zich een goede uitgangspositie heeft verschaft voor de return.

We wonnen het EK, maar zo'n ruime historie hebben we nu ook weer niet Daniëlle van Donk

En ergens, beaamt de middenvelder van Arsenal, ligt daarin een stukje twijfel besloten. Alsof Oranje, de nummer tien van de wereldranglijst, nog wat moet wennen aan de favorietenrol die het nu tegen veel landen heeft. Alsof de prestatie van vorig jaar, toen Nederland in eigen land Europees kampioen werd, nog steeds een onwerkelijke droom is. Of de voetbalsters van Oranje moeten wennen aan de nieuwe status? "Ikzelf in ieder geval wel", bekent Van de Donk. "Als ik gewoon realistisch kijk: we hebben nog maar één keer eerder een WK gespeeld (vier jaar geleden in Canada, red.). Daarna wonnen we het EK, wat natuurlijk ontzettend knap is, maar zo'n ruime historie hebben we nu ook weer niet. Dus ja, ikzelf moet nog enorm wennen."

Vertrouwen in eigen kunnen Van de Donk, oud-speelster van Willem II, VVV, PSV en het Zweedse Kopparsbergs/Göteborg, ziet dat tegenstanders zich anders wapenen tegen Nederland, zoals ook Zwitserland, de nummer achttien van de wereldranglijst, dat deed in Utrecht. Hecht en stug opereerde de Zwitserse defensie. Oranje ontbeerde de creativiteit en zorgvuldigheid om door de laatste linie te drukken. "Zeker tegen teams die ver terugzakken, hebben we het lastig", constateerde bondscoach Sarina Wiegman vrijdag. "We zijn hard aan het werk om dat te verbeteren." Ik sta nog met beide benen op de grond, hoor. Het grootste gevaar nu is gemakzucht Daniëlle van de Donk Van Oranje wordt, mede door de recente resultaten, nu bovendien een ander type spel verwacht. "We hebben meer dan voorheen de bal", ziet de Brabantse Van de Donk. "Dat is ook iets wat we willen. Het spelen van een positiespel is onze kwaliteit. Dat moeten we ook blijven doen." Maar dan moet Oranje wel vertrouwen in eigen kunnen hebben, vervolgt Van de Donk. "Ik vond dat wij veel te slap begonnen", analyseert ze het eerste duel met Zwitserland. "We mochten er wel iets feller ingaan. We gingen druk zetten, maar dat deden we dan niet met z'n allen, waardoor zij er weer onderuit kwamen. Dat kan beter." Van de Donk, sinds 2015 actief in de Engelse FA Super League, is een van de ervaren speelsters waar Wiegman op kan vertrouwen. De 'nummer tien' is slechts één meter zestig lang, maar ze heeft inzicht, is lichtvoetig en wil het team bij de hand nemen. "Je merkte voor het WK in Canada dat het allemaal nieuw was, voor iedereen, maar nu merk je dat een heel groot deel van de selectie gewend is aan druk", meent Wiegman. "Dat is een enorm voordeel. De speelsters zijn rustiger, hebben vertrouwen." Van de Donk, met lange, natte haren van het douchen, wijst vrijdagavond een keer naar beneden, naar het onberispelijke paar witte sneakers aan haar voeten. “Ik sta nog met beide benen op de grond, hoor", lacht ze. De euforie moet getemperd. De return in Zwitserland, waar dinsdag om 19.00 uur wordt afgetrapt in Schaffhausen, moet professioneel benaderd worden, vindt Van de Donk. "Het grootste gevaar is nu gemakzucht", waarschuwt ze. Meer artikelen over voetbal leest u in ons dossier op trouw.nl/voetbal.

Lees ook: