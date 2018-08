Dancefestival kan prima zonder politie, blijkt tijdens staking

Dat kon nooit goed gaan, daar tijdens dat driedaagse festival in Hilvarenbeek dat niet voor niets Decibel Outdoor heet. Toch ging het wél goed. Het was zelfs de rustigste editie sinds de eerste in 2006, zei burgemeester Ryan Palmen.

Lees verder na de advertentie

De politie voert al enige tijd actie voor een betere cao. Zo schrijven agenten enige tijd geen bekeuringen uit. Vorige week maakten de actievoerende agenten bekend ook niet aanwezig te zullen zijn op het muziekfestival voor hardcore heads. Festivals vergen namelijk veel van de politie omdat er nauwelijks personeel is om al die diensten te draaien.

De organisatie reageerde begripvol, maar zat samen met de gemeente Hilvarenbeek wel met een probleem. Normaal liepen er ongeveer driehonderd agenten rond die best het nodige te doen hadden, vooral vanwege drugsbezit. Dat tolereren ze bij Decibel namelijk niet.

Een streep door de editie van dit jaar, daar wilde echter niemand van weten. Dan maar een festival zonder de politie. Nu is het niet zo dat ineens alles kan, zonder sancties. De politie was al nooit aanwezig binnen de hekken van het festivalterrein. Een particuliere beveiligingsdienst zorgde daar voor de handhaving en leverde overlastgevers uit aan de politie. Die beveiligers liepen nu ook rond en ze traden ook deze keer op tegen drugsgebruik. Enkele tientallen gebruikers konden vertrekken. Verschil met voorgaande jaren is dat buiten de hekken geen politie wachtte om de overtreders van de beveiligers over te nemen. Alleen in uiterste noodgevallen kwamen de agenten naar het festivalterrein.

Burgemeester Palmen is tevreden over de politieloze editie. Hij denkt er al over om het volgend jaar weer zo te doen.