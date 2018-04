Dag Ranja, het hondje van Annie dat niet meer wilde eten

Het uurwerk met de gewichten tikte. De grote barometer stond op regen.

Het hondje heette Ranja. Het was een Jack Russell, het kwam van een asiel. Een vrouwtje, maar Annie zegt 'hij' en 'hem'. Het was al wat ouder toen ze hem kreeg. Een maand eerder was Annie's man overleden. Ze was 75, alleen, en er waren geen kinderen. Ja, de onze, die kwamen wel eens over de vloer. Wout en Annie zijn onze buren.

Bij Wouts overlijden schreef ik een stukje, over de lege stoel bij het raam van waaruit hij altijd zwaaide. En hoe we onze ligusterhaag in de voortuin snoeiden om hem mooi uitgeleide te doen. Wout was als een lieve grootvader geweest voor onze dochters.

Annie nam een hondje.

Het moest een klein hondje zijn, en niet te jong; ze wist ook niet hoe lang ze er zelf nog zou zijn. Het werd Ranja, negen jaar geleden. Ranja was zelf ook al negen. Onze dochters hadden haar nog bij geholpen bij het kiezen van die naam.

Een levendig hondje, met een korte, felle blaf. 'Die blaf is nog eens mijn redding geweest', zei Annie. Ja, op een ochtend had Ranja zo lang en indringend geblaft dat hij de buurman ermee alarmeerde. Annie lag hulpeloos op de vloer van haar woonkamer, ze was gestruikeld, en kon niet meer overeind komen. De buurman haalde hulp.

De buurman was ik.

Ik kon haar over de heg vaak horen roepen naar het hondje. Of tegen hem praten. Ze sprak veel met Ranja. Hij at ook wat zij at. 'Een gezellig dier', zei Annie. 's Ochtends kreeg het het geel van Annie's eitje. 's Middags een prak van haar warme maaltijd. Zoutjes lustte het ook. Het was misschien niet het ideale dieet voor een terriër, van wie de stamvader in Devon op vossen en otters joeg.

Ranja werd ouder en zwaarder. Lang ging hij 's nachts mee naar boven, en sliep in de mand in haar slaapkamer. Hij is een keer van de trap gedonderd, zei Annie, en toen viel een lens uit een van zijn ogen. In het andere oog kreeg hij staar. Ranja werd blind.

Een tijd nog heeft Annie hem 's avonds naar boven gedragen, maar ze is zelf ook niet meer zo sterk, en bijna zijn ze nog eens samen van de trap gevallen. Sindsdien sliep Ranja beneden in een mand. Elke avond schudde Annie nog even zijn plaids op.

Ik zag haar onlangs nog, toen ze het hondje uitliet. Het bewoog stram en liet zich wat voorttrekken aan de riem. Al bij de hoek van de straat keerden ze om. De tochtjes werden steeds korter. Het verdwaalde zelfs al in de eigen achtertuin. Zoals die laatste zondag toen het mooi weer was. Het draaide drie keer rond en was toen de richting kwijt.

Ranja wilde niet meer eten. Hij kon op eigen kracht niet meer naar zijn mand. Die laatste avond heeft Annie hem erin gelegd. Hij bewoog niet, alleen het achterlijf trilde. 's Nachts hing ze ongerust nog een paar keer bij hem kijken. In de ochtend - ze had al een dierenarts gebeld - trilde hij over zijn hele lijf. En toen hield het op. Annie huilde en hield het dode hondje tegen zich aan. Het plaste op haar broek.

Nu is Annie weer alleen. En weet even niet hoe het verder moet.

In Klein Verslag doet Wim Boevink met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. Eerdere afleveringen: trouw.nl/kleinverslag