Dag 1 van het megaproces: Holleeder had zin om zijn leven te bespreken

Vandaag dook De Allesweter weer op tijdens de eerste dag van het megaproces tegen Holleeder die wordt verdacht van het uitlokken van de moorden op zijn ex-zwager Cor van Hout, bankier van de onderwereld Willem Endstra, en de criminelen John Mieremet, Kees Houtman en Thomas van der Bijl.

“Is die Allesweter een priester of zo?”, vroeg rechter Frank Wieland zich verwonderd af. Holleeder wenste de nieuwsgierigheid van de rechtbank niet te bevredigen. “Nee, dat is hij niet.” Maar meer wilde de crimineel niet kwijt over de schimmige figuur die in de wereld van Holleeder een grote rol speelde.

De Allesweter waarschuwde Holleeder voor de beide criminelen John Mieremet en Sam Klepper. Zij zouden het op hem en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout hebben gemunt. De Allesweter raadde Holleeder aan niet met Cor in een auto te gaan zitten omdat ze dan samen opgeruimd konden worden.

Later hoorde Holleeder dat hij niet meer het doelwit was van de beide criminelen maar dat alleen Van Hout op de korrel moest worden genomen. De Allesweter gaf Holleeder als advies vooral toenadering te zoeken tot Mieremet en Klepper.

Sprekende verdachte

Is de Allesweter een gedachtespinsel van Holleeder? Of was er echt iemand die precies wist wie verantwoordelijk was voor de moorden in het criminele circuit die volgden op de eerste moordaanslag op Cor van Hout op 27 maart 1996? Het OM zou graag van Holleeder meer over De Allesweter willen horen. De verdachte houdt op dit punt de kaken op elkaar.

Tot groot genoegen van voorzitter Wieland van de meervoudige strafkamer laat Holleeder zich zien als een sprekende verdachte. Holleeder had er vandaag duidelijk zin in om zijn leven van de afgelopen dertig jaar met de rechtbank te bespreken. Voor elke situatie die de rechter hem voorhield, had hij een verhaal, maar nooit kwam hij ook maar in de buurt van een bekentenis.