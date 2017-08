Dafne Schippers: zeldzame sprintkampioene in de Nederlandse sportgeschiedenis

Natuurlijk had het haar dwarsgezeten. Natuurlijk vroeg ze aan haar nieuwe trainer Rana Reider wat dit te betekenen had. Het hele seizoen was Schippers op zoek geweest naar de bevestiging van haar nieuwe trainingsaanpak. Alles was anders voor haar dit seizoen.

Moeilijk olympisch jaar

Schippers moest bijkomen van een moeilijk olympisch jaar waarin de hele wereld wat van haar had gewild. De Spelen in Rio waren zwaar geweest. Ze won historisch zilver, maar was voor goud gekomen. Ze nam een nieuwe trainer, een ander programma met veel meer krachttraining.

Het had in de maanden voor de mondiale titelstrijd in Londen nog niet de snelheid opgeleverd die voorheen zo vanzelfsprekend was. Maar op vrijdag, de dag dat ze haar wereldtitel op de 200 meter prolongeerde en zich daarmee bij de groten der aarde schaarde, wist ze dat het goed zat. "Ik dacht gewoon: ik ga hier niet weg zonder die gouden medaille", vertelde Schippers na haar winnende race. "Dat is best wel eng. Dan leg je jezelf een flinke verwachting op. Wereldkampioen worden is één ding. Maar het blijven is echt wat anders. Als het op vechten aankomt, weet ik dat ik een hele goeie ben. En ik doe het hier gewoon."

De prolongatie van haar wereldtitel is voor Schippers het bewijs dat de nieuwe samenwerking met haar Amerikaanse trainer Rana Reider de juiste is. "Ons team is supersterk. Dit is gewoon de kers op de taart. Hiermee laat ik zien van jongens, ik kan het echt wel."

Want, toegegeven, ze twijfelde zelf ook wel eens over de nieuwe aanpak. En het hielp haar niet dat ze kritisch werd bevraagd. Schippers leest geen kranten en probeert zich zo veel mogelijk af te zonderen van de media. Maar ze is niet van steen en kreeg de verhalen heus wel 'naar haar neus geslingerd'.

"Ben je niet te zwaar, doe je niet te veel krachttraining, doe je niet dit, doe je niet dat. Je loopt je tijden niet", somt Schippers op. "Ik hoorde best wel veel negatieve dingen dit jaar. Dat is heel zwaar en dat helpt niet als ik zelf ook nog het vertrouwen probeer te krijgen."