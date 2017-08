Dafne Schippers wil na 'chaosjaar' pieken in Londen

Sinds haar grote succes in Peking, waar ze twee jaar terug de wereldtitel op de 200 meter en het zilver op de 100 meter pakte, wordt iedere beweging van de sprintster nauwlettend gevolgd.

In het atletiekgekke Londen, waar het Olympisch Stadion van 2012 komende week het toneel is van de WK Atletiek, is de 25-jarige Utrechtse een van de grote trekpleisters. In het stadion naast de trainingsbaan zullen geen tien, maar honderden fotografen iedere beweging die Schippers maakt vastleggen.

Verwachtingen

In de aanloop naar de Spelen in Rio deed Schippers alsof ze goed om kon gaan met de wereldfaam. Het zondagskind, dat op een wonderbaarlijke wijze was getransformeerd van een zevenkampster tot een sprintster van de buitencategorie, maakte op persconferenties grapjes en selfies met journalisten.

Ontspannen vertelde ze hoeveel zin ze had in de Spelen. In werkelijkheid had ze meer last van wat er allemaal op haar af was gekomen dan ze liet blijken. Heel Nederland verwachtte dat Schippers, alsof het een peulenschil was, naar twee keer olympisch goud zou lopen. Dat bleek niet haalbaar, zeker niet toen er daags voor de start een acute liesblessure ontstond.

Onder Rana Reider hoopte Schippers op een nieuwe impuls

Na een vijfde plek op de 100 en een historische zilveren plak op de 200 meter verliet Schippers de Spelen gedesillusioneerd. Zilver was prachtig, maar zij was voor goud gekomen. Na Rio stortte ze in. Ze staarde dagen voor zich uit en kon amper van de bank afkomen. Er moest iets veranderen.

Een jaar later is de rust terug in het hoofd, zo vertelde ze enkele weken geleden op een persconferentie op Papendal. Na een 'chaosjaar' heeft ze andere keuzes gemaakt om het plezier en de topprestaties terug te vinden in de sport. Met haar broer Derek als extra manager in samenwerking met Ralph van Baasbank is haar management nu strakker geregeld. Interviews geeft ze nog maar zelden. De NK in haar eigen stad Utrecht liet ze aan zich voorbijgaan.

Tekst loopt door onder de tweet.