Dafne Schippers vertelt over de last die ze ervaart als sporter: 'Het is zo makkelijk om iemand af te zeiken'

Dafne Schippers zoekt het hele seizoen al naar de juiste vorm. Op de laatste persconferentie voor de Europese kampioenschappen in Berlijn op Papendal spreekt ze met de pers over de last die ze ervaart als sporter onder een vergrootglas. Een monoloog over een zoektocht naar toptijden.

“Dit is een ander jaar dan anders. Dit is een jaar om een beetje adem te halen. Om dingen uit te proberen. Wat werkt wel en wat niet. Die dingen nemen we dan mee. De Amerikanen en Jamaicanen hebben dit jaar helemaal geen belangrijk toernooi. Die kunnen echt ademhalen. Ik wil ook een keer adem kunnen halen, maar ik blijf een topsporter en wil ook resultaat zien. Ik train niet tien keer in de week kneiterhard om boven de 11 en 22 seconden te lopen. Dat zijn geen tijden waar ik genoegen mee neem.

“Ik ben een enorme vechter. Ik ga altijd maar door, maar moet daar een beter ritme in zien te vinden. Soms ben ik mentaal sterker dan dat ik dat fysiek ben. Ik kan door blijven beuken, maar daarna moet ik met de consequenties dealen. De ene atleet kan 6x200 volle bak lopen. Dat kan ik niet. Ik kom er nog steeds te laat achter dat ik eigenlijk heel moe ben. In het begin van dit jaar leek het mij leuk om een keer naar Shanghai te gaan voor de Diamond League. Ik deed al die wedstrijden nooit achter elkaar. Ik was benieuwd hoe ik daarop zou reageren. Het had goed uit kunnen pakken, nu bleek het net iets te veel te zijn geweest. Het nadeel van die Diamond Leagues is dat je ergens heen vliegt, loopt, en weer terugvliegt. Een week later vlieg je weer ergens heen, loop je, en vlieg je weer terug. Je hebt nooit een moment waarop je een paar keer achter elkaar kunt lopen om ritme te krijgen. Voor de 100 meter heb ik die races extra hard nodig om het juiste gevoel te krijgen.”

Loslaten

“Ik heb nu nog niet de gewenste resultaten gehaald. Die conclusie kunnen we allemaal wel trekken. Daar zijn we het over eens. Het verbaast mij ook weleens dat ik niet harder loop, omdat ik eigenlijk heel goed in mijn vel zit. Dat is een tijdje geleden anders geweest. Ik kan dingen nu makkelijker loslaten. Ik geniet van de kleine dingen. Ik heb een huis gekocht. Geniet van mijn pup van elf maanden. Als je goed in je vel zit, denk je dat de snelle tijden vanzelf volgen. Maar er zijn meer factoren die van invloed zijn dan alleen goed in je vel zitten. Zo makkelijk is het allemaal niet.”

“De druk om te presteren is niet altijd fijn. Ik probeer me af te zonderen van de dingen die er over me geschreven worden, maar krijg toch een hoop mee. Mensen zeggen tegen me ‘hé, heb je dit gelezen’. Al die negativiteit haalt wel een deeltje plezier weg. Het is zo makkelijk om iemand af te zeiken. ‘Je bent van coach gewisseld’, zeggen ze dan. ‘Je gaat naar al die Diamond Leagues.’ Als ik de antwoorden had, had ik het wel anders gedaan. Ik kan wel alles proberen te verantwoorden, maar dat kost me te veel energie. Je kunt me ook de tijd gunnen in plaats van continu alle negatieve shit over me heen te storten. Het is heel makkelijk om iemand vanaf je luie stoel af te kraken.

“Het vervelendst vind ik dat mensen op het persoonlijke vlak gaan zitten. Neem het NK. Ik start vals. Probeer protest in te dienen, wat iedereen doet en wat heel normaal is. Maar dan noemen ze je arrogant. Dan denk ik: huh, hoezo arrogant. Op sociale media zie ik ook veel voorbijkomen. Ik probeer betrokken te zijn bij mijn fans en ze te laten zien hoe mijn leven eruitziet. Maar je leest ook veel heftige dingen.

“Soms heb je het gevoel dat alles minder dan de eerste plek niet meer goed genoeg is. Dat is ook een beetje de cultuur in Nederland. In andere landen word je op handen gedragen. Tuurlijk, ik wil ook betere resultaten zien. Vorig jaar heb ik wel de gewenste resultaten gehaald. Ik ben gewoon weer wereldkampioen geworden, er zijn maar drie mensen in hun leven die dat gedaan hebben.

“Je moet je niet vergissen: iedereen deed dit jaar elke wedstrijd mee in de Diamond League. Alle wereldtoppers doen mee omdat ze een off year hebben en geld willen verdienen. Dat is in andere jaren anders geweest en dan win je wel. Sprint is stuivertje wisselen. Usain Bolt won misschien iedere wedstrijd, maar die pikte zijn wedstrijden eruit. Die liep nooit in het sterkste veld. Vrouwen nemen het tegen elkaar op, mannen ontwijken elkaar.”