Dafne Schippers’ nieuwe oude coach Bart Bennema moet haar souplesse terugbrengen

In augustus zei Bart Bennema nog een terugkeer van Dafne Schippers naar zijn team een 'heel slecht idee' te vinden. Waarom, wilde de coach die haar naar de top heeft gebracht niet zeggen in het interview dat NRC met hem had op de EK in Berlijn.

In drie maanden kan er een hoop veranderen. Het 'heel slechte idee' bleek toch niet zo slecht te zijn toen de coach van Schippers, Rana Reider, begin deze maand vanwege privéomstandigheden plotseling terugkeerde naar de Verenigde Staten. Schippers moest op zoek naar een nieuwe trainer, vond tijdelijk onderdak bij Bennema en maakte woensdag bekend dat ze 'heel blij' is het werk met hem voort te zetten.

Schippers en Bennema zullen oud zeer van de breuk van 2016 achter zich hebben gelaten

Schippers trainde van 2008 tot 2016 ook bij Bennema. Onder hem maakte ze de keuze om van de meerkamp over te stappen op de sprint. In 2015 vierde ze samen met Bennema de beste prestatie uit haar carrière tot dan toe: op de WK in Peking werd Schippers in dat jaar wereldkampioene op de 200 meter. Ze was met 21,63 de derde snelste atlete aller tijden op de 200 meter. Met haar wereldtitel, en het zilver op de 100 meter, was Schippers een van de favorieten voor olympisch eremetaal. Het werd in Rio één keer zilver op de 200 meter.

Reider was in die tijd al betrokken bij het programma van Schippers. In 2017 kwam zij volledig in Amerikaanse handen, toen Bennema na acht jaar een stap terug zette. De sprintster vond het tijd voor iets nieuws, een andere richting.

Krachthonk Reider, die in Amerika twee keer coach van het jaar is geworden, nam Schippers onder handen. Ze bracht meer tijd door in het krachthonk en kweekte spiermassa. Reider werd haar fulltimecoach in een periode dat Schippers moest leren omgaan met de keerzijde van roem. De media-aandacht was veel voor haar geweest en ze had het zilver van Rio, dat toch als een teleurstelling had gevoeld, een plekje moeten geven. Schippers verscheen met meer spiermassa aan de start, maar het leverde haar nog niet de gehoopte extra snelheid op. Ze leek juist in de laatste meters aan souplesse te hebben ingeleverd. Zoekend naar de vorm van het magische jaar 2015 werd Schippers vorig jaar alsnog wereldkampioene op de 200 meter. Ze pakte in Londen ook brons op de 100 meter. Dit jaar moest Schippers op het Europese toneel genoegen nemen met zilver op de 200 meter en brons op de 100 meter.

Oud zeer Aan Bennema nu de taak om te werken aan een plan om de souplesse in de laatste meters terug te vinden. De twee zullen oud zeer van de breuk van 2016 achter zich hebben gelaten. Met de Olympische Spelen van Tokio in het vooruitzicht zal Schippers geen rigoureuze keuzes willen maken. Door zich aan te sluiten bij de trainingsgroep van Bennema kan ze gewoon in de buurt van Papendal blijven wonen, waar ze een stabiele basis heeft en zich thuisvoelt. Bovendien kennen de twee elkaar door en door. Bennema krijgt alle sprinters die onder Reider trainden onder zijn hoede. Dat zorgt wel voor uitdagingen, omdat de groep nu groter is dan voorheen. Er moet nog een oplossing gevonden worden voor de specialisten op de 400 meter die bij Reider en Bennema trainden, zoals Liemarvin Bonevacia. Het wordt te veel om die er ook bij te nemen.

